DSE放榜｜小四來港不懂繁體題目被留級　克服「疫」境獲中大取錄

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，名校狀元之外還有一班在困難中默默耕耘取得好成績的學生。天水圍東華三院郭一葦中學的黃詠珊小四從來地到港，初來港時為兩地文化教育差異苦惱，「唔知原來『一打』係12個」，升上高中就遇上疫情，當時每逢放假便要返回內地看望嫲嫲，高中生涯更曾隔離三次，苦困之中仍努力不懈專注上網課及溫書，終考獲6科23分成績，經校長推薦計劃獲中大社會學取錄。



黃詠珊的陳嘉琪過去因身體不適，一星期或只能上兩天課，曾因此自責未能考好考試，在老師開解下放鬆心情備考，終考到6科28分佳績、其中通識科更獲5**。對成績喜出望的她鼓勵成績未如理想的考生：「唔好過於責怪自己，有付出已經係好叻嘅學生」。曾在住院時得到護士幫助，故打算入讀護理學課程成為一名護士，回饋他人。



天水圍東華三院郭一葦中學兩名學生、黃詠姍（右二）及陳嘉琪（中）均在DSE中考獲佳績。（何瑞芬攝）

兩地用語差異難適應 郭一葦中學學生黃詠姍：唔知「一打」係12個

黃詠姍小學四年級時從內地到香港定居，她憶述當時初來港，對兩地文化及教育制度差異感不適應，尤其簡繁體字不同以及英文等等，而兩地用語概念上的差別更是難適應：「當時唔知『一打』係12個」。她稱，雖然內地數學教學更深入，但因繁體的題目未能看懂，故成績也不佳，考完入學試已被要求留級。

疫下如「跨境生」中港兩邊走探望內地嫲嫲 曾三次被隔離

進入高中後遇上疫情，嫲嫲在內地身體不適一度住院，需要有人照顧，當時黃詠姍儼如一個「跨境生」，一放假即要跟隨家人返回內地看望嫲嫲，當開學時又回港上課。她表示，疫情期間共隔離三次、每次14日，僅在香港就已隔離約1個半月，不時需要上網課，「網課好睇自制能力，人喺度但未必有實體課學得咁多，例如物理科冇得做實驗。」

黃詠姍稱小四初來香港難適應，疫情期間也曾往返中港兩地隔離三次。（何瑞芬攝）

今考獲6科23分成績 只想有個愉快大學生活

她坦言備試壓力較大，當時在內地每日都會往咖啡店溫書，甚至相約同在內地的同學結伴學習。疫情回穩返港後，黃詠姍稱得到學校及老師支持，跟上學習，最終考獲6科23分成績，透過校長推薦計劃，達到中大社會學課程入學條件，可於9月成為一名大學新鮮人。她指暫未想好人生計劃，現階段希望有一個愉快的大學生活。

因身體問題曾一周只能上課兩天 陳嘉琪最感謝老師關懷

同校另一名校生、陳嘉琪則考獲5科24分、6科28分佳績，其中作為末代通識考生，她在通識科獲得5**好成績。成績來之不易，陳嘉琪表示身體狀況不好，經常會頭痛，以往因缺席太多需要休息轉校，初到郭一葦中學時，甚至一星期或只能上課兩天。

陳透露，曾因狀態不佳而感到自責，「我覺得好似考唔到今次個試、溫完考得唔好，就覺得仲未夠努力，或覺得資質太差」。她指，當時有老師勸導關懷，稱一次半次考試不算什麼，身體需要休息時休息才最重要，「老師反而見到我自己都見唔到嘅努力，令我好感動同更加有動力去為關心我嘅人去努力。」

陳嘉琪鼓勵學生應在過程中欣賞自己的努力。（何瑞芬攝）

冀成護士回饋他人 陳嘉琪勉勵成績未如理想考生：有付出已經係好叻嘅學生

人總有狀態不好的時候，陳嘉琪以過來人身份建議學生，應先聽取自己身體需求，需要休息時不要太勉強，但不代表不用努力，也不浪費機會，「我相信大家一定已經好努力，唔好過於責怪自己，因為有陣時大家只睇結果冇人見到過程，呢度老師都有教要睇返過程欣賞自己，我覺得有付出已經係好叻嘅學生」。

她又表示，對今次成績喜出望外，5科成績較她預想高整整7分，雖然選擇有不少，但嘉琪指希望入讀理大、東華或都大的護理學課程，冀成為一名護士幫助病人。她指，曾在住院期間得到護士的關心和照顧，冀向護士們學習。

▼7月19日 DSE 2023放榜▼

