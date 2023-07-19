DSE放榜｜反修例罪成在囚青年創最佳成績紀錄　盼可提早獲釋入學

DSE中學文憑試今日（19日）放榜，在近5萬名考生中，有18名非一般考生。他們是一班在懲教所服刑的青少年，其中一名21歲的考生因涉2019年社會事件罪成入獄，今次重考最佳6科奪積點29分，創下在囚青少年考DSE最佳成績。



在囚期間，深諳「有付出先有收穫」，在懲教所內不能用手機，他可以更專心備試，試過一日用八、九個小時用溫習。回首過去，他認為當時被社會風氣、朋友影響而鑄成大錯，在囚期間重燃對內地的興趣，「近年內地科研經濟發展都好迅速，所以都想讀中國研究呢一科」，故目標在大學修讀中國研究課程。不過他的刑期到今年底，未能趕及9月開學，故希望可獲提早釋放，在9月升大學。



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18在囚青少年報考 83份卷獲評2級或以上

懲教署鼓勵在因青少年報考各類型的公開考試，今年有18人報考中學文憑考試，他們13人來自沙咀懲教所、4人來自壁屋懲教所及1人來自勵敬懲教所。他們報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及通識教育四個核心科目，及經濟及旅遊與款待兩個選修科目。共報考106份張試卷，其中83份取得2級或以上成績，佔總卷数78.3%，當中有8人考獲符合入讀本地大學的基本入學要求。

沙咀懲教所考生、 21歲的阿明（化名）考獲6科最高共29分成績（中文5**，英文4，數學4，通識5*，經濟5，旅遊3），是至2012年首屆文憑試以來，應試在囚青少年取得的最佳成績。阿明在入獄前為副學士一年級學生，因2019年社會運動事件入獄。阿明在家人及院所老師的鼓勵下，決定重拾課本，再次報考文憑試，希望考取更佳成績，獲釋後升讀中國研究學士學位課程。

「係呢度冇得用電話，變成咗我嘅優勝之處」

阿明說，在懲教所和外面讀書環境的分別，是在懲教所內學習會更專心，「我喺出邊會機不離手用手機上網，但係呢度冇得用電話 。一開始都唔習慣，但係之後發現呢個變成咗我嘅優勝之處。」懲教所內有制定作息時間給在囚人士跟從，阿明指晚上10時便會關燈，但因為關燈一事也發生過一件溫馨的往事。「喺呢段時間都有好畀心機溫書，間中會溫書溫到好夜。呢度有規定10點熄燈，不過有次阿Sir見我畀心機溫緊書，就話借支燈畀我繼續去溫書，個下好深刻印象，因為諗返起都覺得溫馨。」

阿明強調「有付出先有收穫」，他的溫書方法就是勤力操練。平日早上6時半起床，然後全日也會做文憑試的試卷練習，一日會有大概八、九個小時用在溫習上。數學科老師助理教育主任顧忠熹提到，阿明本身思想敏捷，上堂專心，亦喜歡發問。

對中國有很大興趣 未來希望到大灣區發展

阿明自小對中國內地有興趣，「我細個成日同屋企人返大陸，近年內地科研經濟發展都好迅速，所以都想讀中國研究呢一科。」他提到覺得自己在判刑前受到社會風氣影響，「我自己嗰陣時俾社會風氣、朋友影響，而家覺得有誤解，想讀呢一科親眼了解現況係點樣。之後都希望可以喺大灣區一啲初創企業發展。」

與好多考生一樣，阿明在昨日派發成績的前一個晚上也是徹夜難眠。「平時我10點幾就瞓噚晚12點都仲未瞓。」啊明昨晚十分忐忑，他指之前曾經考過一次文憑試，但當時成績剛好不夠分入本地大學，「收到成績嗰一刻覺得好開心，有機會考多次係一個好好嘅機會。」阿明的父親也今日有到場，「見到佢考呢個成績覺得好意外，覺得佢開始生性啦。」

眼見家人長途跋涉探監 阿明深感愧疚

大學課程會在9月開始，阿明今年底才刑滿，「希望我喺呢度參加多啲活動表現得好可以盡早保釋出去。」阿明指他刑期結束後短期內也會繼續學習，長遠來說，他希望可以有個安穩的工作，並且盡快融入到社會。他希望10年後的自己也會繼續努力不會鬆懈，「之前有段時間成日無所事事性格都唔係幾好，講嘢成日唔經大腦自我中心。」

阿明說他入到懲教所後，個性變得比較溫和。眼見家人每次探訪都長途跋涉，他深感內疚。「見到屋企人需要用兩個鐘頭過嚟，我好後悔犯咗法，令到自己同埋屋企人受到影響。」

20歲的小俊同樣為沙咀懲教所應屆考生。小俊在文慂試中考獲6科共18分（中文了，英文3，數學了，通識3，經濟4，旅遊2）。（陳泳藴攝）

6科考獲18分 希望升讀電影相關課程

除了阿明外，20歲的小俊同樣為沙咀懲教所應屆考生。小俊考獲6科共18分（中文3，英文3，數學3，通識3，經濟4，旅遊2）。他在服刑前曾參加文憑試，但礙於當時案情未定，所以暫時輟學。服刑期間小俊擔心自己因為犯過事不易被社會接納，所以對前途感到十分迷惘，後來得到家人及院所老師的鼓勵，決定再次修讀高中課程。

小俊想修讀浸會大學的多媒體課程，「我自細對電影、港產片尤其是周星馳嘅戲都好有興趣，覺得港產片係一樣關乎民生同埋貼地嘅嘢。」小俊未來想讀與演員導演有關的科目，將來的職業也希望是這個範疇。他認為電影是一個可以傳達重要資訊，以及感受比觀眾的一個渠道。

懲教所增設平板電腦給在囚人士自學

小俊提到在懲教所內學習最大的困難是資源欠缺，「呢度有嘅資源同埋老師冇出面咁多。」不過小俊指今年懲教所派了Learning on Demand (LOD)的平板電腦給他們，所以學習資源上也有改善。為支援青少年在囚人士學習，懲教署在沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所設立名為LOD的在因人士電子學習平台，他們可透過平板電腦配合院所的內聯網，瀏覽系統內涵蓋不同範疇及不同程度的電子學習材料，進行自學，提升學習效能。

到懲教所後變得成熟 阿俊指「之前做嘢唔理後果」

小俊曾經參與過文憑試，今次的成績與上次相比有進步，「我覺得今次嘅成績有好大進步，之前並唔理想得12分。今次進步咗好開心，覺得自己有好大進步，呢一樣嘢係呢段難捱嘅日子有少少高興嘅事。」

與阿明一樣，他同樣因為涉及2019年社會事件被控暴動而罪成入到懲教所。「當時我對社會有好多唔同嘅諗法，覺得自己用錯咗方法，唔值得咁樣做。入到嚟學左好多嘢更加了解咗自己。」提到覺得自己最大嘅改變，他表示變得成熟，「我之前做嘢係唔理後果，入到嚟之後明白到其實做每一樣嘢都有後果。」小俊表示刑滿後第一樣想做的事回家見家人，「出到去之後想返屋企食屋企人煮嘅飯，同佢哋傾吓偈。」

數學科老師：懲教所考生普遍自信心低

數學科老師、助理教育主任顧忠熹提到，懲教所的考生普遍自信心低，「佢哋自信心低，對自己悲觀，因為佢哋擔心自己嘅前途，同埋驚唔俾出面社會大眾接受。」他經常勉勵同學，「我成日同佢哋講，做嘢好似數學巨大方程式一樣，人生有好多常數（固定不變的數值），即係佢哋犯咗法係已經發生咗嘅事。但係佢哋成日忽略咗variable( 多變的數值），佢哋嘅變數就係通過服刑反思，佢哋可以進修同埋裝備自己。」他相信在囚的青少年，在懲教所來好好裝備自己，可以慢慢提升自己的自信心和自尊，重投社會。