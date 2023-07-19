DSE放榜｜保良局屬校誕兩探花　1人選語言病理學欲進公院服務基層

中學文憑試2023於今日（19日）放榜，保良局第一張永慶中學及保良局百周年李兆忠紀念中學各有1名考獲5科5**的「探花」誕生，其中就讀保良局第一張永慶中學的陳芷晴同學計劃入讀港大言語及語言病理學；就讀保良局百周年李兆忠紀念中學的陳逸朗同學就希望未來可以向醫學研究方面發展。



保良局第一張永慶中學陳芷晴同學考獲5科「5**」（右），與校長周楚成（左）。（保良局提供）

陳芷晴同學提到，自己的成績比預期好，期望入讀入讀港大言語及語言病理學後，可以在公立醫院服務基層市民，回饋社會。該校校長周楚成亦對學生整體成績表示滿意，指學校今年有19位學生考獲2科5**或以上，比例較去年高。

保良局百周年李兆忠紀念中學考獲5科5**的陳逸朗同學（中）及考獲4科5**的陳佑霆同學（左）及該校校長丁永興（右）。（保良局提供）

陳逸朗同學在應考物理前確診，但最終亦成功在物理科取得5**。他亦感謝學校的教導，在初中已經啟發他對科學的興趣，更有機會接受學校訓練，參加多項奧林匹克賽事，獲取更多知識及經驗。該校丁永興校長就寄語學生努力裝備自己回饋社會，做個良好公民。

保良局共有16間中學屬校，共有54名學生於今屆文憑試考獲2科或以上5**，較去年42名學生增加近3成。保良局將於下周五（28日）舉行「屬下中學文憑考試（HKDSE）優異成績頒獎典禮」，向獲優異成績的學生頒發保良局獎學金以作鼓勵。