DSE放榜｜尼泊爾女生獲教大藝術課程取錄　冀留港發展當藝術老師

文憑試今（19日）放榜，每年都有不少非華語考生應考，其中包括來自尼泊爾的舒安琳（Anamika Shrestha），她自小隨家人來到香港，成長過程中語言障礙亦無阻在港讀書生活，更培養對藝術的興趣，最終考獲5科16分，已獲香港教育大學創意藝術與文化榮譽文學士取錄，希望將來成為一名藝術老師。



18歲的舒安琳在尼泊爾出生，嬰兒時期已來港定居，在香港長大，曾讀本地幼稚園、英文小學，現就讀南區明愛胡振中中學。她在文憑試應考英文、數學、通識，科學及視覺藝術，最終共獲得16分，符合入大學要求，其中英文更取得第5級成績。

她表示，在眾多科目中對數學最沒有信心，今次數學科成績亦較預期差。不過，她現已透過推薦計劃獲教大取錄，將來在藝術方面繼續進修。她表示自小熱衷於藝術，自言性格內向較喜歡留在家中，多靠藝術表達自己，記錄生活日常和心情。

應屆文憑試考生舒安琳在尼泊爾出生，自小來港讀書生活。（夏家朗攝）

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望讀大學認識本地朋友學中文

舒安琳表示，小學時有一位數學老師利用立體模型教授面積和體積的概念，令她印象深刻，明白到藝術與不同科目是息息相關。由小學到中學過程中，她亦受到不同老師的指導，感受到不同教法對每一個學生的影響，開始萌生成為老師的念頭。

她指家中有妹妹，有時候要幫忙指導功課，現時亦從事數學老師的兼職工作，喜歡面對學生，將來目標是成為一位藝術老師，將藝術的樂趣分享予不同人，同時提升家人生活質素。她亦希望成立私人工作室，全身投入藝術的世界。

舒安琳表示，雖然暫時未遇到歧視情況，但有時都擔心言語不通會引來不便，希望升讀大學後可結識不同朋友，特別是本地同學，改善中文語言溝通問題。

舒安琳熱衷於藝術，希望將來成為藝術老師。（夏家朗攝）