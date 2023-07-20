獨家．DSE｜11歲過度活躍症童考數學必修部份奪4級　叻過六成考生

今年DSE中學文憑試有三位11歲小考生作出挑戰，長洲聖心小學的謝善恒是其中一位。評估患有過度活躍症的善恒，應考數學必修部份及延伸單元二（M2，代數與微積分），必修部份取得第4級成績，成為勝過六成考生。



爸爸謝先生認為對一個過度活躍症的小朋友而言，坐六個鐘考試是「匪議所思」的事，認為證明了他能克服很多困難。他透露正與兩間大學接觸，希望在善恒取得英國GCE A-Level成績後，可破格取錄他。



謝善恒應考DSE數學必修部份及延伸單元二（M2，代數與微積分），分別取得4及2的成績。（歐嘉樂攝）

善恒上網自學：睇片教到我好多嘅嘢

11歲的謝善恒這次只報考數學科必修部份及延伸單元二（M2，代數與微積分），分別取得4級及2級成績。今年有44,641人應考數學科必修部份，有38.6％獲得4級至5**級，即善恒的表現優勝過其餘六成考生；而單元二則有4,478人應考，92.9％獲得2級或以上。

▼DSE數學必修部份成績分布▼



善恒與家人都對成績十分滿意，特別是他以自學方式應考，不少知識是從網上學習，「上網睇片教到我好多嘅嘢。」他在溫習時不忘放鬆，每溫習兩小時便會休息兩小時。

他認為DSE十分困難，必修部份考了共6小時、延伸單元二考了3小時，感到很大壓力。他提到在必修部份完卷一時，可有短暫休息時間，但因溝通問題而未能休息，時間太長，引致再考卷二時表現不穩。

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父親：證明善恒能克服很多困難

其父謝先生表示，放榜前一晚十分緊張，「成晚都瞓唔着。」想起善恒考試當日十分辛苦情況，「對一個過度活躍症、專注力不足的小朋友而言，坐六個鐘去考一個Maths（數學）梗直係匪夷所思。」善恒完成考試後更汗流浹背，最後更取得好成績，謝先生感到十分自豪。

謝先生認為今次對善恒而言是一個經驗，「係咪最細唔重要，最關心係佢日後有個出路，成為一個有用嘅人。」他認為考DSE證明善恒能克服很多困難。

善恒亦有應考英國GCE International A-Level數學科的八份試卷，其中四份卷取得三個A及一個B佳績，另外四份成績會於8月公布成績，會於明年應考最後四份試卷，便可取得等同於兩個A-Level的成績。他透露正與兩間大學接觸，在取得兩個兩個A-Level成績後，善恒或有望被破格取錄。