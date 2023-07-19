DSE｜林澤駿奪兩科5級遜預期　無悔挑戰校規髮禁：達目標前無得停

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，向平等機會委員會投訴「髮禁」校規的東華三院黃笏南中學學生林澤駿，亦是應屆考生之一。他其中兩科考獲5級成績，料本整體分數「隱陣」入到大學，不過，形容成績較預期遜色，感到「有少少失落」。他已就成績申請覆核，期望能提升一、兩分，增加入讀心儀的中文大學社會學系的機會。

被問到成績不如預期的原因，他估計可能是臨場表現「失手」，亦有可能是向平機會挑戰「髮禁」，分薄了溫書時間，但強調無悔作出此決定，希望能透過今次投訴幫助到自己和他人，「我一開頭做呢樣嘢嘅時候，我就知道其實我無得停止，直至我完成我目標之前，係冇得停，我都甘心我要咁樣！」他又指，得悉平機會終止調查後，有挫敗感和無力感，但仍然繼續找出路，包括申請法援。



▼ 2022年9月8日 林澤駿與東華三院黃笏南中學舉行首次調停會議▼



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林澤駿接受電話訪問時指，今日放榜結果「係入到大學嘅成績」，當中數學和資訊及通訊科技（ICT）均奪得五級，而總分較學校預計的18分高，但仍較他預計低一、兩分，慨嘆「有少少失落」，「但我自己其實係唔滿意，本身預計必修嘅科目可以再更加高，同埋資訊及通訊科技呢科起碼可以有一粒星。」

他透露，正申請為其中三科成績覆核，期望能追多一、兩分，以達到期望中的成績，「有幾科好有把握，考完都自我感覺良好，最後尾turnout（結果）出嚟都差啲。」他期望可以考入中文大學社會學系，「應該OK嘅搏嘅話」，並強調比較喜歡中大的校園環境，大學聯招（JUPAS）組別A2亦會選擇中大的學科，但至今仍在考慮聯招的排序。

被問到今次考試「失手」是否與去年7月開始，向平機會挑戰髮禁有關，他表示，「係有少少嘅」，相信是分薄了溫書時間，但強調無悔作出此決定。

因為我一開頭做呢樣嘢嘅時候，我就知道其實我無得停止，直至我完成我目標之前，係冇得停，我都甘心我要咁樣，因為我知道我係幫緊人，亦係幫緊自己、畀自己一個交代。 東華三院黃笏南中學學生林澤駿

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憶中五已着手準備投訴「髮禁」 校規：愈大先愈明白唔對路

昨日才傳出，平機會已終止林澤駿的髮禁投訴，並拒絕為其案件提供司法援助，今日便已重返校園與校長、老師碰頭。林澤駿則表示，班主任說其成績不俗，但與校長等並無太多互動，「其實無乜感覺」，他重遇老師後亦無特殊感覺，「因為我知道真正維持緊呢樣嘢（髮禁）並唔係前線人員，並唔係前線嘅教師去決定呢件事嘅走勢嘅，我相信。」

對於在即將應試才就「髮禁」作出投訴，他表示，自從中五起便着手準備此事，當時才有足夠經驗判斷校規是否合適，「有啲人會問我，你中一就知有呢啲嘢㗎啦，點解唔講？個問題係，中一其實都偏細個，真係會知道背後呢個校規，有啲咩concept（概念）喺入面、有啲咩內容、有咩意義呢？我諗我愈大個先愈明白，好似有啲嘢唔對路、要改變佢。」

東華三院黃笏南中學發聲明指，過去一年多一直配合平機會調停及調查，並恪守三方溝通的基本原則，亦一直有聽取同學的想法，提供支援及輔導。（東華三院黃笏南中學校網）

林澤駿：申請法援司法覆核平機會決定

被問對平機會終止調查的感受，他坦言「當然有挫敗感、無力感嗰啲，但之後就睇下有啲咩可以做」。他正就案件申請法援，司法覆核平機會決定，亦會考慮索取心理報告，證明學校「髮禁」對他的影響，但下一步行動仍要等待法援結果再作決定。

校方發聲明指，一直有聽取同學的想法，而從無學生就「髮禁」提出質疑，林則表示，理解家長在髮禁議題上，與校方立場相近，但不相信從未有學生就此發聲，「學生嚟講，我相信其實應該係有聲音，但我唔知點解冇」。

他無法掌握校方與學生會的會議紀錄，難以妄下判斷，但估計學生會亦不敢批評校方「如果校長問有咩要改善，如果我係個學生代表，我都唔會講學校有咩唔好，只會話好好，最主要係大家背後都驚講咗呢樣嘢有咩後果。」