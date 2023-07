DSE｜尖子移民致狀元僅4個？　蔡若蓮：平均成績進步　表現不錯

DSE中學文憑試今日(19日)放榜,今年狀元僅四人,創歷年新低,被指與移民潮有關。教育局局長蔡若蓮表示,香港擁有優質的大學,又有許多學科選擇,相信學生願意留在香港發展。她指雖然今屆文憑試狀元比以往少,但平均成績進步,表現不錯。



她又勉勵學生,決定自己未來的不是成績單而是心態,希望同學能夠「勝不驕,敗不餒」,按自己的能力及興趣選擇出路。



蔡若蓮:相信同學好願意留喺香港

蔡若蓮指,香港擁有優質的教育,在七百萬人的城市內有五間全球100名內的大學,高等教育在全世界來說都非常優質,而且亦有很多學科供同學選擇,相信同學都有很多不同選擇,「好願意留喺香港。」當然亦有很多同學會有自己的計劃,她亦鼓勵同學多點去認識。

對於今屆文憑試狀元人數下降,她提醒,今屆考生在疫情三年下學習,考生、家人及老師都付出額外的努力,而且今屆文憑試各個學科取得好成績的考生比去年多,因此整體的表現亦提高了。

她亦勉勵學生,「條條大路通羅馬」,今年有大概五萬個學位,同學可按自己能力興趣選擇發展路徑,決定自己未來的不是成績單,而是堅持不懈的努力。她又以《地心探險記》的一句句子,「There must be a way out.」,鼓勵同學調整心態,「勝不驕,敗不餒」。

陳國基鼓勵考生:不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香

政務司司長陳國基在社交網站勉勵同學,「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香」,指文憑試只是求學階段中的其中一個考驗,表現失準的同學無須妄自菲薄,香港有很多選擇讓同學繼續升學,增值自己,希望同學能像梅花一樣,傲雪凌霜,綻放人生。