DSE｜尖子移民致狀元僅4個？　蔡若蓮：平均成績進步　表現不錯

DSE中學文憑試今日（19日）放榜，今年狀元僅四人，創歷年新低，被指與移民潮有關。教育局局長蔡若蓮表示，香港擁有優質的大學，又有許多學科選擇，相信學生願意留在香港發展。她指雖然今屆文憑試狀元比以往少，但平均成績進步，表現不錯。



她又勉勵學生，決定自己未來的不是成績單而是心態，希望同學能夠「勝不驕，敗不餒」，按自己的能力及興趣選擇出路。



蔡若蓮：相信同學好願意留喺香港

蔡若蓮指，香港擁有優質的教育，在七百萬人的城市內有五間全球100名內的大學，高等教育在全世界來說都非常優質，而且亦有很多學科供同學選擇，相信同學都有很多不同選擇，「好願意留喺香港。」當然亦有很多同學會有自己的計劃，她亦鼓勵同學多點去認識。

對於今屆文憑試狀元人數下降，她提醒，今屆考生在疫情三年下學習，考生、家人及老師都付出額外的努力，而且今屆文憑試各個學科取得好成績的考生比去年多，因此整體的表現亦提高了。

她亦勉勵學生，「條條大路通羅馬」，今年有大概五萬個學位，同學可按自己能力興趣選擇發展路徑，決定自己未來的不是成績單，而是堅持不懈的努力。她又以《地心探險記》的一句句子，「There must be a way out.」，鼓勵同學調整心態，「勝不驕，敗不餒」。

陳國基鼓勵考生：不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香

政務司司長陳國基在社交網站勉勵同學，「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」，指文憑試只是求學階段中的其中一個考驗，表現失準的同學無須妄自菲薄，香港有很多選擇讓同學繼續升學，增值自己，希望同學能像梅花一樣，傲雪凌霜，綻放人生。