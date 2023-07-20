DSE放榜｜學友社料最佳5科20分大機會入八大　重考需留意考試變動

中學文憑試於昨日（19日）放榜，考評局早前公布共有17,450名日校考生考獲符合學士課程的最低入學成績，佔整體日校考生約4成。學友社表示，雖然教資會每年會提供1.5萬個第一年學士課程學額，但以往只有約1.25萬名考生經由大學聯招取錄，推算最佳5科達20分的考生才有較大機會獲八大學士課程取錄。



學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今屆文憑試考生及參與大學聯招辦法人數均輕微上升，最佳5科達18至35分的考生為13,726名，競爭人數較去年略升。他提醒考生，參考考評局成績統計時要留意，當中未能涵蓋只重考少於五科而以合計成績報讀聯招課程的考生人數、院校彈性收生安排，亦尚未計算各院校課程設不同計分方法、計算學科成績比重等因素。

他又建議，對於心儀課程，即使考生的成績稍低於以往新生入學成績的下四分位數或僅達到部分院校公布的預計收生分數，亦可將該課程作為A1或A2選擇，選擇A3課程則應達到該課程的去年中位數。值得留意的是，若文憑試考生有意報讀港大、中大、科大、理大、城大及浸大，最低收生要求為「3322+33」或計算最佳6科的課程，可參考考評局的最佳6科統計。

考慮重考的學生需留意明年文憑試變動

吳寶城提醒考生，若考慮重讀需留意明年文憑試變動，包括通識科將改為公民及社會發展科、中文科將取消試卷三綜合技巧等情況。若自修生有意報考公民與社會發展科，需留意是否需參與內地交流等詳情。

此外，學友社「放榜輔導熱線 2503 3399」截至本週二（18日）下午5時，共接獲95宗求助個案，當中近三成感到「徬徨、疑心、焦慮」。求助個案中學生佔56%；整體查詢個案中，頭三位查詢為放榜準備、非聯招自資副學位課程、聯招課程。