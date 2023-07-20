DSE放榜｜炎明熹未放榜已入理大　甚麼是學校推薦直接錄取計劃？

今屆多名文憑試受訪考生均獲大學直接取錄，其中就讀於油塘聖安當女書院的藝人炎明熹，獲理工大學直接取錄入讀時裝設計課程。到底「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）是甚麼？今年有多少人循此途徑升讀大學、修讀甚麼課程？與JUPAS的「校長推薦計劃」有何不同？以下為你一一拆解。



2023年文憑試放榜，應屆考生藝人炎明熹於社交平台公布，獲學校推薦透過教育局學校推薦直接取錄計劃，獲理工大學設計課程錄取，9月將成為大學生。(ig@yiminghay)

甚麼是學校推薦直接錄取計劃？

教育局於2022/23年起推出直接錄取計劃，旨在認同一些具有才華而未能在文憑試獲全面評核的本地中學生，提供機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中學生獲本地大學考慮直接錄取。

報名資格

申請學生必須是修讀本地中學課程並應考文憑試的本地學生，並且必須同時透過JUPAS大學聯招報讀大學。

值得留意的是，參加直接錄取計劃的學生，不能同時申請JUPAS「校長推薦計劃」或八大「學生運動員學習支援及入學計劃」下的各個直接錄取計劃。

報名安排

每間中學有兩個推薦學生名額，獲推薦學生可從200多個八大指定學位課程報讀其中一個，並由中學校長向參與的大學直接提交，然後向教育局匯報。而2023學年入學申請的提名期為2022年10月6日至12月7日。

根據計劃，獲推薦學生需同時透過JUPAS報讀大學，並必須將直接錄取計劃報讀課程放入20個課程選項中。大學可要求學生將直接錄取計劃報讀課程放在JUPAS選科Band A首3志願。

錄取安排

大學會於1月至6月期間為所有學生安排面試，並會按需要安排筆試或應用評核，然後於6月文憑試放榜前，向獲取錄學生發出「直接錄取」通知，而學生必須在放榜前決定是否接受學位。

學生一旦接受「直接錄取」，不論文憑試成績如何，將不獲其他課程考慮或錄取，其JUPAS申請亦會自動從系統中刪除。

直接錄取計劃與校長推薦計劃的分別

教育局直接錄取計劃與校長推薦計劃的最大分別在於，大學收生時是否考慮學生成績。直接錄取計劃大學需在文憑試放榜前決定是否收生，不問學生最終文憑試成績；而校長推薦計劃則可按學生JUPAS首三志願，給予有條件取錄或加分，意味學生仍需於文憑試考獲指定成績。

另外，對學生而言，兩者無論申請過程和選科亦各有不同。以申請過程為例，學生必須通過面試，甚至筆試和實技測試，意味學生必須在個別範疇表現極優秀，才能說服大學不問成績取錄，相比之下校長推薦計劃的門檻較低。

選科方面，直接錄取計劃只能選一科，而且一旦揀選將自動被退出JUPAS；而校長推薦計劃學生則較彈性。

2023年直接錄取計劃入學情況

教育局公布，2023年共接獲382間中學的720份有效提名，最終八大向256名獲錄取的學生發出直接錄取通知，其中239名學生接受錄取，涵蓋不同學科，當中藝人炎明熹透過此計劃獲理工大學直接取錄入讀時裝設計課程。