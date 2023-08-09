JUPAS放榜｜1.6萬人獲派學士課程　3狀元讀港大中大醫科、1人赴英

【JUPAS/ DSE文憑試/大學聯招結果/ 放榜/ 狀元/ 八大取錄】大學聯招結果今日（9 日）公布，今屆有39,948人申請，約四成、16,149人獲得八間資助大學及都會大學取錄，與往年差不多。根據考評局數據，考獲「33222」最低入學門檻的日校考生人數有7,391人，即有92.9%經聯招取錄。



今屆文憑試誕生四位7科5**狀元，港大包攬其中兩人，中大則取錄一人，另一人則按原定計劃赴海外升學。



3狀元讀醫科 德望鄭苡晴最終決定留港讀港大

《香港01》記者昨日（8日）向四位狀元及學校查詢，料入讀港大醫科的包括「超級狀元」聖保羅男女中學古冰心和德望學校女狀元鄭苡晴。

鄭苡晴於文憑試放榜當日曾猶豫留港或赴海外升學，她表示，長遠計劃在港從醫，認為最終留港讀醫科會更合適，不論資源和人際網絡方面均較外國好，其次港大醫科第三年可到英國、美國或加拿大等院校修讀碩士，在學習路徑上有彈性。

▼7月19日 DSE聖保羅男女中學狀元現身▼



+ 20

聖保羅男女超級狀元藍仲宏赴笈劍橋大學

至於皇仁書院「超級狀元」羅澤嘉則選擇中大醫學（環球醫學領袖培訓專修組別）；另一位聖保羅男女中學「超級狀元」藍仲宏則選擇到英國劍橋大學攻讀自然科學。

各院校相繼公布取錄情況。（資料圖片）

中大：取錄最佳100名尖子中一半

港大：取錄7位「榜眼」及5位「探花」

各院校相繼公布取錄情況，中大表示，經聯招取錄3,218名本科生，當中99%獲取錄讀Band A課程（首三志願）；以最佳5科成績考獲5**、5*等級計算，全港首100名尖子中，逾5成獲中大取錄，比例為全港院校中最高。

港大表示，透過聯招吸納多名尖子，包括7位考獲6科5**的「榜眼」，和14位考獲5科5**的「探花」，將分別入讀醫科、國際商業及環球管理、牙醫學、言語及語言病理學等。港大指，今年取錄超過四成、共102名成績屬全港首1%的考生；27位最佳五科平均達42分的考生，獲授予「明德學子」獎學金。

▼7月19日 DSE德望學校中學部狀元現身▼



+ 10

科大環球商業管理課程收生成績最好

科大表示，合共取錄1,761名考生，當中99%入讀Band A志頭課程，入讀考生最佳五科平均成績為5級，平均收生成績最好的學科為環球商業管理，共取錄20位學生。理大則取錄2,161名聯招生，其中逾93%讀Band A志頭課程，平均收生成績最高的課程為物理治療學。

城大則指，經聯招取錄1700人，當中入讀Band A志頭課程佔90%。另外，有近20名考生經彈性收生安排獲得取錄資格。浸大表示，今年經聯招取錄超過1,160名考生，當中超過88%把浸大課程列為首三志願；平均收生成績最佳的課程為中醫學學士及生物醫學，取錄33名學生。教大則透過聯招取錄882人，數字與去年相若。

▼7月19日 DSE皇仁書院狀元現身▼



+ 9

89.7% 聯招申請人獲派Band A首三志願

整體文憑試考生方面，大學聯招處今日公布，今年收到39,948人申請，當中有16,149人（40.43%）獲八間資助大學及都會大學的學士課程取錄。獲取錄的考生當中，有14,485人（89.7%）獲派Band A（首三）志願課程。

另外有3,692人（9.24%）獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）自資學士學位課程，當中2,905人（78.68%）獲派Band A志願課程。