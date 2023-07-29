DSE超級狀元古冰心自信努力一定掂：我鍾意prove them wrong

就讀聖保羅男女中學的「超級狀元」古冰心，自DSE中學文憑試放榜日（19日）成為傳媒的焦點，接受電台節目訪問時即席清唱《小幸運》，清脆歌聲贏得不少網民稱讚，亦展現她學業以外的另一面。興趣多多的她，平日愛拿起結他，在家中自彈自唱，也彈得一手好琴，程度達八級；從小擅於演講朗誦，中學熱愛中文辯論，參加過不少公開比賽，奪得大大小小的獎項。



別人眼中的「人生勝利組」，其實也如一般學生，經歷成長的起跌。她試過校內中文口試「肥佬」、辯論比賽落敗，升中後要追趕英文水平。心志強大的她說，不會輕易令自信被擊倒，反而遇強愈強，「我會覺得𠵱家唔掂，之後一定掂。我鍾意prove them wrong （證明別人想法是錯）!」



走入冰心家中的客廳，牆邊櫃盡是她與妹妹多年的「戰績」。（林靄怡攝）

小學年年考第一 升中告別榜首 中文口試曾「肥佬」

甫進入超級狀元古冰心的家，映入眼簾的牆邊櫃，放滿大大小小的獎座，是冰心與妹妹舒心多年的學業和比賽「戰績」。

冰心自小是「長勝將軍」，幼稚園K2參加講故事比賽奪得冠軍，小學每年全級考第一。出身小康之家的她說，感恩人生路較順利，沒有遇到太多波折，只是經歷成長起跌：考試成績試過失手、比賽會有落敗、朋友之間鬧不和等。例如她記得中小學生涯，唯一一次成績「肥佬」，是中四那一年校內中文口試，因小組討論表現欠佳，只差些許才合格。偶有失手，也不為過，她說並非完美主義者，「因為知點解會錯同唔合格，都接受。」

她小學就讀地區名校元朗官立小學，中一升讀上水英中香港道教聯合會鄧顯紀念中學，中二跨區轉讀中西區直資名校聖保羅男女中學。新校聚集更多頂尖的同學，學業競爭更激烈。

學校不設成績排名，但位列前15％的學生可獲獎學金，轉校後冰心依然名列前茅，但自知不再是年年第一，「自己係元朗出嚟，其他人喺其他小學已經好勁，又好多經驗，又有好多老師幫佢哋，咁有差距都正常。」

冰心小學年年全級考第一。（林靄怡攝）

升中後參加交流活動逼自己講英文

冰心回憶初時要適應全英語教學，即使有一定的英文底子，也要急起直追同級的水平。她會報名參加英語交流相關的計劃，「有嚟自世界各地嘅學生，你一定講英文，如果唔係人哋聽唔明。所以要逼自己講英文。」

她接納力有不足的階段，出類拔萃之輩大有人在，「可能我係比較樂觀，好難打擊到我個人自信，我會覺得𠵱家唔掂，之後一定掂。我鍾意prove them wrong （證明別人想法是錯）。好唔鍾意人哋睇低我，我就覺得點都要prove（證明）佢哋睇我一定可以。」

不論是學習、參與演講朗誦等比賽，她也能遇強愈強，「初中我都係，我隔籬位啲同學，本身都好勁，我就會好想贏佢哋。 有啲同學都會話我很好勝，但我覺得呢一個係一個目標，同埋係搵適合自己嘅目標，唔一定搵最top（頂尖）嘅人……而係搵自己水平高自己少少， 然後逐步逐步上去，目標定多少少再少少。」

逼自己唔係埋頭苦幹去「chur」，而係同其他人去交流一下，喺其他人身上學習好啲。 古冰心

小時候的冰心展現趣緻表情。（林靄怡攝）

性格好勝助定目標 與人競爭最重要有欣賞眼光

不過若過度好勝，會落入情緒旋渦，冰心說與人競爭，最重要有欣賞的眼光，「同人競爭唔係淨係話要贏佢，我要由佢身上學習一啲嘢去畀我自己，再去提升自己。 逼自己唔係埋頭苦幹去『chur』，而係同其他人去交流一下，喺其他人身上學習好啲。」

她說中一時參與過即席演講比賽奪冠，第二年再次參加則於決賽止步。她看過冠軍學生的表現，輸得心服口服，「嗰時即席演講唔係幾好，因為無咩點練……我記得佢好活學活用，啱啱好就係引用我哋學緊嘅課文，全港都係學緊嗰幾篇……嘩我都未必做到轉數咁快。」

（讀書）唔係好點逼佢，總之囉嗦佢幾句囉，喂好溫囉，唔好成日攤喺度。 古爸爸

+ 18

冰心與父母相處融洽，欣賞對方恰到好處的管教方法。（林靄怡攝）

古爸爸：少管教 囉嗦佢幾句囉

由情緒智商、學習能力到自律性，冰心的爸爸均稱讚女兒表現佳。他直言，沒有太多的管教，「佢本身又唔係特別話要曳要鬧」，特別是讀書方面，「唔係好點逼佢，總之囉嗦佢幾句囉，喂好溫囉，唔好成日攤喺度，又玩手機又玩iPad（平板手機）。」

冰心同意父母從小給予成長空間，每一個課外活動，都是自己的選擇。她小學起參加合唱團、朗誦比賽、學鋼琴；中學擔任領袖生、參加中文辯論隊、校園電視台、學結他。小時候她欣賞芭蕾舞，要求父母安排報堂學舞，上了一堂後，自覺不適合，決定放棄，二人也沒有強逼。

冰心說，父母尊重她的意見，平日大家均有商有量，適當時候會加以提醒，平衡之道在於界線明確清晰，「一嚟會話畀你知個底線係點，（例如說）你要溫書呢個時候，遲啲就要考試。」二人偶爾會嘮叨她課外活動太多，但只要她能夠保持成績，也無話可說。

古冰心成為今屆文憑試超級狀元，除4個核心科目外，化學、生物、物理和數學延伸部分單元二取得5 **，八項合共16星。（資料圖片）

憶放榜日超級開心 古爸爸冀女兒成仁醫

今屆中學文憑試誕下四位狀元，是歷屆最少。古爸爸回憶放榜當日，在家中收到女兒成為「超級狀元」的喜訊，感到超級開心，「好激動，難攞呀嘛今年，諗住有10個左右嘅狀元，我就一定有信心，但因為只有四個， 只有兩個女仔，機會細好多。」

他說當日沒有特別慶祝，「返嚟都係咁過，都係咁食飯，又無咩特別。」被問到成為狀元是源於好基因或是後天努力，古爸爸就笑言，「基因就唔知啦」，但肯定女兒學習和領悟能力快，「好似話今日默書唔記得咗，都係回校坐車時先背，又識晒。」

女兒立志從醫，古爸爸說，修讀醫科辛苦，「唔係咁易合格」，希望她繼續努力，他日學有所成，回饋社會，為人要盡責，當一名仁醫，「一定要對社會貢獻，做得越好，越更上一層樓。」

網民建議冰心40年後做女特首，古爸爸則笑稱，「無可能嘅事，都唔係嗰個範疇……你話做衞生局個啲，可能有得諗下嘅。」

古爸爸說，朋友大讚女兒乖和自律，「咁我都唔使再講啦。」女兒反問：「唔係話我睇iPad咩? 」爸爸笑道：「係，但睇還睇，都可以考到好成績，都無辦法。」（林靄怡攝）

冰心決心留港從醫：呢個地方成長 多得一個人係一個人

冰心也笑言當特首未必適合，或許視乎日後能力所及再思考，此刻只是矢志留港讀醫。近年本港出現移民潮，各行各業人手短缺，醫護行業更甚，更加堅定冰心的決定，「始終喺呢個地方成長，咁就覺得用自己嘅方法回饋返社會。」

可能未必做到好大嘅改變，但多得一個人係一個人。 古冰心

歷屆狀元大多數從醫，有網民質疑尖子思想狹隘和短視。冰心說，初中有機會接觸生物醫學，對這科已感到興趣，現時參與醫院的學生體驗計劃，觀察醫生的日常工作，與病人如何溝通，更充分了解行醫的意義。

她說部份人或認為尖子選讀醫科是為錢，也許是忽視了醫生由求學到在職艱辛的一面，「醫生係活到老學到老嘅職業，都要對自己好高嘅要求，要有好多毅力先做到醫生。」她寄語自己勿忘初心，「繼續服務社群，繼續用自己的能力，改變呢個社會，或者令呢個社會更加好。」