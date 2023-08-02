DSE｜近1.7萬人申請覆核成績比上屆升1.7% 　考評局8.16公布結果

中學文憑試成績覆核結果將於本月16日公布，考評局今（2日）公布，積分覆核及重閱答卷申請總人數有近1.7萬人，佔整體出席考生為34.08%，比去年升1.7%。



中學文憑試成績覆核結果將於本月16日公布，考評局今（2日）公布，積分覆核及重閱答卷申請總人數有近1.7萬人。（資料圖片）

中學文憑試上月中放榜，部分考生若認為成績與預期有出入，會向考評局申請成績覆核，以搏取更好成績。考評局公布，今年有16,618人申請積分覆核及重閱答卷，佔應考人數34.08%，比去年多803人，升1.7%。

整體應考科次為268,836，當中積分覆核為172科次，佔0.06%，比去年少0.02個百分點；重閱答卷為37,682科次，佔14.02%，比去年增1.01個百分點。

（考評局資料截圖）

文憑試成績覆核結果將於本月16日公布，考評局指，會同時把覆核後成績獲提升的有關考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台(E-APP)。

考評局指，今年繼續以手機短訊（SMS），向考生發放覆核成績結果；同時，以電子方式將所有學校考生的覆核成績結果通知書傳送予所屬學校。考生可經校方獲悉其成績覆核的結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看成績覆核結果。