DSE去通識改設公民科　考評局：英國劍橋列明需得「達標」成績

DSE中學文憑試取消通識必修科，改設公民與社會發展科。今年起少了77間海外院校就DSE訂定一般入學要求，引起立法會議員關注。



考評局今日（29日）表示，未有大學於2024年或之後不再接受文憑試作為申請入學的資歷，強調目前有逾600間海外院校認可DSE資歷，有約270間院校已作相應更新，當中英國劍橋大學網站近日已上載最新要求，列明考生需在公民與社會發展科取得「達標」成績。



考評局。

依DSE訂定一般入學要求海外院校減少77間

早前有立法會議員關注，考評局網站列出今年就DSE訂定一般入學要求的海外院校列表，較去年減少77間。考評局今表示，正密切與世界各地的大學及高等教育院校跟進，促請有關院校盡快更新相關的一般入學要求資訊，至今未見有大學於2024年或之後不再接受文憑試作為申請入學的資歷。

考評局稱，因應優化措施下新設的核心科目公民與社會發展科，成績只設「達標」一級，而非採用其他甲類高中科目以五個等級匯報成績的評級機制，故部份原先將核心科目成績列為一般收生要求的海外院校，需時作適當更新。

圖為英國劍橋大學校園。（視覺中國）

考評局指有逾600間海外院校認可DSE

該局指，目前共有超過600間海外院校認可DSE資歷，數字自2012年首屆DSE以來穩步增加。截至今日有約270所院校已作相應更新，包括多所著名大學，例如美國耶魯大學、紐約大學、英國劍橋大學、倫敦大學學院、澳洲國立大學、悉尼大學及加拿大多倫多大學、西門菲莎大學等。

以劍橋大學為例，其網站近日已上載有關文憑試考生的一般收生要求，包括申請入讀的學生一般需要在公民與社會發展科取得「達標」成績。餘下約30所院校的一般入學要求亦會適時更新。

DSE。（資料圖片）

英國大學聯招接納2024年或以後DSE考生報名

此外，英國大學及院校招生事務處（The Universities and Colleges Admissions Service, UCAS）亦已於去年更新其網上申請系統，接納2024年或以後的文憑試考生，填報包括公民與社會發展科在內的各類科目成績，以申請其英國大學或專上學院的課程。

考評局稱會續邀更多世界各地院校提供適用於文憑試考生的一般入學要求資訊，以及持續因應課程的最新發展作出更新，確保文憑試資歷的國際認可不變。