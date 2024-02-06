兩內地DSE試場獲准今年落實　考評局安排押送車運試卷　設GPS追蹤

距離中學文憑試筆試尚餘兩個月，兩間內地「與考學校」的文憑試場獲批准今年起以「先行先試」模式推行。考評局下午召開閉門簡介會交代詳情，稱已預演試卷運送和安全措施，屆時會安排設GPS系統的押送車運送試卷，考場又會設立保密室放置試卷，由保安駐守，試場亦會由本港有經驗老師擔任試場主任等，確保兩地考場運作均達一致國際水平。



兩個內地DSE試場獲准今年以「先行先試」方式落實。（資料圖片）

考評局上月初仍稱待兩地磋商

去年九月，兩間港人或港澳子弟學校，分別是深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，獲批准成為文憑試「與考學校」。兩校已保送約 110 名中六合資格正讀生，以學校考生身分，報考今年的文憑試。

兩間「與考學校」計劃今年設內地考場，原本臨陣「告吹」，考評局上月初公布，將物色適合的本港試場，讓兩校學生來港考試，並解釋內地試場涉周詳籌劃和多方配合，包括試卷運送、保安事宜等。不過，事隔一個月，舉辦內地試場進展突然有轉機，考評局突然下午召開閉門簡介會交代，全程採取不攝不錄。

考評局宣布，今屆將設兩個內地DSE試場。（資料圖片）

試卷放入保密箱跨境押運 開考前送到

考評局指，在過去一年，就大灣區內地城市設立文憑試考場的建議，香港和內地相關部門和機構一直積極跟進和磋商，教育局及廣東省教育行政部門近日審視有關籌備工作的最新進展，同意考評局今年的文憑試，以這兩所「與考學校」作為考場試點，讓學校的合資格考生於校內的考場應考，無需跨境來港。

外界關注如何確保試卷於運送過程中保密，考評局表示，會將試卷放進保密箱並上鎖，然後安排設有GPS系統的押送車，跨境押運至內地與考學校考場，考評局可「追蹤每一個點」。而車上裝設監控鏡頭，過程亦會由考評局職員陪同監察，已確保試卷運送的保密性。

校場設保密室 有保安駐守、設CCTV監控

因考慮到交通延遲、極端天氣及兩地路程距離，考評局表示，將以分批形式，在開考日前運送至內地考場，即日送即日到。在經過通關口岸時，保密箱亦無須被打開檢查。試卷送抵學校後，會被放置在設置監控鏡頭的保密室，該區域會劃分為考評局考試專用區，並安排保安於整個考試期間駐守。到考試日，試卷才會由保密室運送至考生手中，派卷時間與香港大致相同。

如在運送考卷途中發生交通事故，考評局指，會請求警方協助，加快行車；又或保密室發生異常情況，亦會通知警方。在場記者至少向考評局3度提問，試卷將提早多久運到內地試場、試卷「離境」時間一共多長、試卷運送香港批改的時間需要多久，考評局發言人以保密為由拒絕透露。

考評局指，將安排本地老師擔任內地考場的試場主任。（資料圖片）

安排本港有經驗老師任內地考場主任

對於與考學校的考生未被安排在分散地點應考，考評局指，因兩間與考學校的距離較遠，難以安排兩校考生混合應考，但會安排足夠的校外人員監考，甚至超越香港有關的標準。

考評局續指，會聘請本港富有經驗的老師擔任考場主任，及規定內地及本港監考人員按《試場主任手冊》執行。另外，考試的場地佈置及設備，例如燈光、音響、桌椅均與香港考場大致相同。

考評局又指，運送試卷和內地監考安排涉及額外開支，將向內地「與考學校」考生收取附加費，會與教育局溝通並由政府刊憲公布。

考評局於記者會上表示，目前尚有兩間學校正在接受評審成為「與考學校」。（資料圖片）

尚有兩間港人子弟學校申請成為「與考學校」

考評局一個月尚未公布內地試場成事，局方代表稱，設立文憑試考場的過程複雜，需要小心安排，解決細微問題，例如不斷改進保密室的設計、試卷如何保存及運送等，經過預演後確保安全。局方指，一個月前因為處理做法尚未成熟，需要同有關部門檢視是否有效，所以需要一段時間才公布。局方一直計劃設立內地考場，強調非突然改變主意。

考評局重申，有關安排只適用於「與考學校」的港澳籍考生，並不適用於內地及其他地方的考生。至於2025年文憑試於大灣區內地城市設立考場的安排，考評局稱，將根據是次試行經驗，考慮一籃子相關因素後另作評估。考評局於記者會上表示，目前尚有兩間學校正在接受評審成為「與考學校」。

立法會教育界議員朱國強表示，歡迎內地「與考學校」設立文憑試考場。（資料圖片）

朱國強：長遠應研究可行措施 兼顧內地文憑試生應試需求

立法會教育界議員朱國強表示，歡迎內地「與考學校」設立文憑試考場，建議考評局應盡可能公開透明，讓公眾了解異地同考做法可行，並採取一致的考務要求及評改準則。

朱國強指，今次安排僅限於兩所港人子弟學校的日校考生，內地及其他地方報考文憑試的自修生，須自行前往香港應考。他認為，在試行初期，做法可以理解，長遠應研究可行措施，兼顧內地文憑試自修生的應試需求。

考評局稱，會確保兩地考場的質素保證和監控均達到一致的國際水平。

今日起派發文憑試准考證

考評局由今日起，向所有考生派發 2024 年文憑試准考證，學校考生將經所屬學校獲派准考證；而不論是本地、內地或來自其他地方的自修生，其准考證則透過郵遞寄出。如自修生在今年2月15日 仍未收到其准考證，應立即向考評局查詢。