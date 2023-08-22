DSE｜最少四間港人子弟學校申請成為試場　校長指要求與香港一致

考評局去年修訂《考試規則》，最快明年起容許本港境外的學校，成為中學文憑試（DSE）試場，距離下屆DSE筆試僅尚餘約八個月，東莞暨大港澳子弟學校總校長賴炳華今早（22日）在港台《千禧時代》稱，據他了解，目前已有四間港人子弟學校申請設立內地試場，但全部仍未獲得審批。他透露，申請學校的課程及課堂、試場硬件、儲存試卷的房間、住宿配套等，需符合當局要求，才可通過申請，但他相信上述挑戰均可解決。



▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼



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港人子弟學校校長︰據了解全部申請學校未獲審批

賴炳華透露，去年八月已向教育局申請參與計劃，期望在大灣區內設立考試場地。據他所了解，目前已有四間內地港人子弟中學亦申請計劃，不過直至今早，包括其管理的學校，全部仍未獲得審批。他估計，由於計劃為首創，教育局及考評局嚴謹把關，以確保學校提供的考試場地與香港一致。

賴炳華表示，申請計劃共有數個步驟，首先校方須提交課程文件及課堂情況，通過後當局將派員到學校，以審批是否與香港學校相近。硬件要求亦有不少，例如試場須通過燈光及通風系統、聆聽試卷的相關設備等要求。相關配套方面，校方亦需要向考生及相關人員提供足夠住宿，嚴格儲存試卷的獨立房間。申請學校在通過所有審核後，才可成為考試場地。

東莞暨大港澳子弟學校總校長賴炳華。（資料圖片／黃寶瑩攝）

儲存試卷設嚴格要求︰不能放底層、房間須密封、裝CCTV及密碼鎖夾萬

賴炳華認為，目前有兩大挑戰，由於香港面積較小，交通方便，校方每日可往返考評局，領取及遞交試卷，惟內地港人子弟學校難以即日來回，因此當局對儲存試卷訂立有嚴格要求。例如試卷不能放在學校底層，以免遭到水浸破壞；而擺放試卷的房間必須密封，或窗戶裝有鐵欄；房間亦須安裝閉路電視，並使用密碼鎖計設的夾萬存放試卷。

須向有需要考生、監考老師、教評局人員提供住宿

至於另一個挑戰為住宿，校方須向有需要的考生、友校的監考老師、考評局人員提供足夠的房間住宿。「深圳住嘅話，佢哋搭車，就算爸爸媽媽揸車送去東莞，要八點半考試都係唔現實。」

不過賴炳華指，以上問題仍可解決，例如夾萬並非新鮮事物，「Google都好多類似產品」，而他所管理的學校空間充裕，相信能滿足住宿需求。他並呼籲家長毋須擔心試卷的保密性，指屆時DSE應考期間，考評局及廣東省教育考試院亦會派員到學校監察。