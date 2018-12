2018十大伏GAME之選！外媒與私心選～The Bad is yet to come！

2018遊戲界奧斯卡「THE GAME AWARDS」已經公布,那麼十大伏GAME你又認為是哪幾款?今期專欄集合whatculture、gamerevolution、culturedvultures等幾個外國遊戲媒體、再從中挑選香港玩家較為熟悉的作品,為大家公布「2018十大伏GAME」。這裡所指的伏GAME包含很多意味:既有真的完全玩不下去的世紀爛GAME,也有期待與推出後反差甚大的失望GAME,也有玩的時候不算差只是恨鐵不成鋼的未夠好GAME,你又覺得當中哪一款才是「真.伏GAME」?

第十位:《聖劍傳說 2(重製版)》

2018年有不少重製作品,如《DEVIL MAY CRY HD Collection》、《The Last Of Us Remastered》等,但那些都只是純畫面提升,玩家不會對之有太多期望,不過一旦掛上「Remake」一字,意味著遊戲除了核心部份其他方面都會推倒重來,過往如《Final Fantasy III》、《IV》、《V》又或即將推出的《Biohazard 2 Remake》都是上佳重製作品,不過2018年如果要頒一款「最無誠意重製作品金獎」,《聖劍傳說 2(重製版)》(絕對當之無愧,那些重新製作的立體畫面粗製濫造,很多不協調與錯誤充斥其中,感覺上就是廠商為了欺騙一群老粉絲而濫竽充數草草推出遊戲,有玩家甚至乎批評:「玩回1993年原版也比這款重製版好!」

《聖劍傳說 2(重製版)》感覺上就是廠商為了欺騙一群老粉絲而濫竽充數草草推出遊戲。

第九位:《Pokemon Let's Go》

對於Pokemon以至任天堂粉絲來說,《Pokemon Let's Go》成為伏GAME之一可能會覺得怒氣沖沖不能接受,甚至破口大罵,但外媒卻認為遊戲應該製作得更豐富、玩法更多元化,無論是在捉精靈的玩法以及精靈之間的對決都可以更上一層樓,例如可以加入跟其他玩家組隊、又或為成為精靈訓練員而加入更多難度挑戰。更直接地說,就是遊戲過份簡單,這種簡單令玩家的口味也變得單一,在不斷進行遊戲的過程中變得千遍一律。感覺上這還是一款未完整的正式《Pokemon》遊戲,很多玩家們都期待一款更完整更豐富的、屬於Switch獨家的Pokemon RPG在往後推出,好讓大家能更投入地捉精靈。

《Pokemon Let's Go》感覺上這還是一款未完整的正式《Pokemon》遊戲。

第八位:《二之國 2》

外媒形容《二之國 2》不單止是本年度最失望的遊戲,甚至是這幾年中令人感到最沮喪的遊戲。玩家開始遊戲不久已感受到遊戲是在沒有太多資源的情況下開發,很多配音和環境配樂都被減省,地圖亦被大幅簡化,就連過場片段也乏善可陳。當然有限資源也可以製作好遊戲,但開發商卻避重就輕地只以大量故事支線充塞其中,扮作內容豐富,但對玩家特別是遊戲系列支持者來說卻被一眼看穿。遊戲被評為「缺乏紮實的故事情節、真實情感和靈魂」,令有玩過上一集的玩家為之失望和憤怒。

《二之國 2》被評為「缺乏紮實的故事情節、真實情感和靈魂」,令有玩過上一集的玩家為之失望和憤怒。

第七位:《真.三國無雙 8》

一直以來《真.三國無雙》系列也是有人歡喜有人嬲,歡喜的人最愛百人斬爽快感,嬲的人嫌它這麼多年來千遍一律一成不變。結果來到《8》Koei決定大變身,開放式平台世界玩法從此不一樣。遊戲的確為玩家帶來一個開放世界,不過卻是一個荒蕪的開放世界,那些數量非常多的紙板士兵會隨著機能不足以應付而消失,在方圓百里甚至千里幾乎看不到一個敵人,不是像死城,簡直像在地府深淵的死域,還有數以百計的Bugs不能盡錄,玩家同樣可以在遊戲中百人斬,不過不是斬人,而是斬Bugs。雖然後來Koei已推出不同更新檔修復問題,不過已不能傷補玩家破碎的心,更遑論會付費下載那些Koei特意推出的終極武器。總結而言,《真.三國無雙 8》的確比過往一成不變的系列來了個大翻新,走得很遠,不過是向前走還是向後走,那就要留待玩家自行評定了,外國媒體卻認為:「這是迄今為止最糟糕的《真.三國無雙》。

《真.三國無雙 8》的確比過往一成不變的系列來了個大翻新,走得很遠,不過是向前走還是向後走,就要留待玩家自行評定。

第六位:《Metal Gear Survive》

「完全不起眼」、「平淡」、「玩法非原創」、「抄襲」、「輸入反應遲緩」、「戰鬥乏味」、「遊戲有很多不同功能性,但忘記了加入『趣味』」……,外國玩家對《Metal Gear Survive》的評語極盡侮辱之能事,不單止跟《Metal Gear》過往作品失之千里,甚至作為一款生存射擊遊戲也遠遠不及格,玩家普遍認為遊戲概念非原創以及混戰系統乏味。也因為Konami對小島秀夫離職的不禮貌對待,很多玩家得知遊戲不濟時都幸災樂禍地說:「遊戲受到咀咒!」我作為因小島秀夫事件而對Konami咬牙切齒的其中一員表示:「Konami,你值得擁有。」

《Metal Gear Survive》銷量口碑不濟,我作為因小島秀夫事件而對Konami咬牙切齒的其中一員表示:「Konami,你值得擁有。」

第五位:《A Way Out》

瑞典黎巴嫩獨立遊戲製作人Josef Fares因為2013年《Brothers: A Tale of Two Sons》的大成功而決定製作《A Way Out》,它絕對不是一款很差的遊戲,但只是沒有將遊戲特色好好擴充並發揮,簡單來說就是「捉到鹿唔識脫角」。作為一款二人合作(co-op-only nature)的逃獄遊戲,《A Way Out》確實加入了一點新元素:像電影一樣的過場畫面、頗具心思的處境難題,以及獨特的射擊及駕駛系統等,不過在短短的五小時遊戲時間上,玩家卻感受不到更多對於二人合作可以帶來的衝擊性玩法,最後玩家只會覺得像看完了一齣90年代的荷里活老舊電影,令不少玩家感到失望。

《A Way Out》讓玩家只覺像看完了一齣90年代的荷里活老舊電影。

第四位:《Agony》

《Agony》在未推出前不少玩家看過Trailer後都對遊戲期待不已,有玩家甚至認為是第一身射擊版的《Dante’s Inferno》,不過玩過後才發現根本是兩碼子的事,最嚴重是其體力系統的設計違反一般遊戲常識,令玩家近乎不能順利進行遊戲,還有單調的遊戲玩法以及令玩家不斷重複死亡的錯誤設計,外國玩家形容為「《Agony》是這幾年玩過最爛的遊戲」。

《Agony》單調的玩法及令玩家不斷重複死亡的錯誤設計,外國玩家形容為「是這幾年玩過最爛的遊戲」。

第三位:《Shadow of the Tomb Raider》

《Shadow of the Tomb Raider》並不是一款很差的遊戲,甚至在一些章節上製作非常出色,例如遊戲早段大洪水一幕便扣人心弦。不過當完成遊戲後你卻會感到惘然若失,不是因為遊戲質素,而是有關故事,爆機後不單止說不出一些令人深刻的情節,甚至乎感受不到作為羅拉三步曲有關這位年輕羅拉有甚麼成長,好像整款遊戲找任何一位角色代替也可以的感覺,簡單來說,就是在《Shadow of the Tomb Raider》找不到具有羅拉特色的影子。我甚至認為,其實自Crystal Dynamics Reboot《Tomb Raider》開始,其實早已不是我們熟悉的Lara Craft。

《Shadow of the Tomb Raider》爆機後感受不到年輕羅拉有甚麼成長,好像找任何一位角色代替也可以。

第二位:《Fallout 76》

雖然每一個線上遊戲都有bug,但《Fallout 76》最令玩家失望是在《Fallout 4》中出現的Bug竟然同樣出現於《Fallout 76》之中,這意味開發小組並沒有從錯誤中學習,沒有用心製作新作,其中如一些令玩家可以永不扣血的bug更令遊戲嚴重失衡。《Fallout 76》其他問題如幀率不足影響移動速度、「Nuclear Codes」在不用收集正確道具的情況下依然可以使用、「Collector's Edition」中贈送的東西不管用等。另外,亦有玩家投訴沒有人類NPC的世界雖然也達到孤獨的感覺,但也沒有了過往的故事性和探險趣味,令新作跟以往《Fallout》大相逕庭。後來廠商推出大型更新,其下載容量幾乎相等於遊戲本來的容量,不少網民都借機譏諷:「Bethesda心急推出市場都不做debug了。」不過亡羊補牢總比甚麼都沒做好,起碼上述問題現在大部份都已迎刃而解,玩家也沒有在剛推出時這麼多投訴。

《Fallout 76》最令玩家失望是在《Fallout 4》中出現的Bug竟然同樣出現於《Fallout 76》之中

第一位:《Battlefield V》

開發商DICE在推出前強調新作《Battlefield V》將以重返《Battlefield 1》遊玩樂趣為核心目標,但玩家玩過後並不認為新作可以做到這一點,雖然感受到開發商想製作一款並非只有爽快和易上手的遊戲,但在很多細節部份明顯做得並不足夠。部份玩家甚至批評這完全是一款「未完成」的遊戲:遊戲畫面的光影做得不好,各種武器的平衡度也顯得參差,形容為「就像早期的試玩版一樣。」遊戲內容不足、地圖沒有特色,特別是在單人遊戲時更讓人感到遊戲沉悶,實在很難讓人有想繼續玩下去的欲望。看來今次Electronic Arts是完敗給了Activision的《Call of Duty: Black Ops 4》手上。

玩家甚至批評這完玩家認為《Battlefield V》遊戲畫面的光影做得不好,各種武器的平衡度也顯得參差,形容為「就像早期的試玩版一樣。」