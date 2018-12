盤點遊戲界2018年5大公關災難　Fallout 76、暴雪、EA齊被恥笑

2018年即將完結,今年遊戲業界重大新聞不算多,但公關災難卻不少,回顧這些災難其實是對各大遊戲廠商的重新審視:公關災難不單是見證廠商售後市場策略的失敗,甚至可以回塑至她們在製作遊戲過程的初心……如此這般,現在就亮出青龍偃月刀,有請關公出場!

《Fallout 76》帆布袋變尼龍袋二連擊

《Fallout 76》Bugs多眾所周知,不過相比Bugs廠商Bethesda還有另一激死玩家絕招。話說遊戲推出時除了普通版還有叫價200美元的《Fallout 76》「動力裝甲典藏版」,內有「動力裝甲頭盔」以及「威斯科技帆布手提袋」,結果到玩家拿貨後卻發現「動力裝甲頭盔」還是好端端的一個頭盔,「威斯科技帆布手提袋」卻由說好的帆布袋變成尼龍袋。大概Bethesda也知道自己違反商品說明條例,因此急急補救,玩家只需在2019年1月31號前向客服證明購買典藏版,便會將該帆布袋補送玩家。但意想不到的是一波未平一波又起,在這個補償行動的過程中,當玩家向客服輸入資料時,資料竟然被外洩,當中包括住址、電子信箱和購買憑證等個人資訊,其中還包含了信用卡資料,看來這次Bethesda的補救行動不止屋漏兼逢連夜雨,更是賠了夫人又折兵。

Bethesda涉嫌違反商品說明條例,「動力裝甲典藏版」贈品由帆布袋變成尼龍袋。

《Metal Gear Survive》得罪小島秀夫與賣SAVE惹的禍

2018年1月推出的《Metal Gear Survive》,其的公關災難分為先天性和後天性。先天性是Konami較早前怒炒小島秀夫,而且過程極不尊重,對於玩家奉若神明的小島秀夫受到如此對待,自然對Konami極之不滿,現在這款遊戲更是小島的親生仔,如此大幅修改由潛入軍事玩法變成打喪屍,玩家當然對此反感,在遊戲推出後不久立即有燒碟,不是聽出耳油的音樂發燒碟,而是真的用火酒燒,更將圖片放上網,有網友留言:「這不是幫Konami增加『燒』量嗎?」到真正有玩家嘗試接觸遊戲後,雖然遊戲玩法跟過往的《MGS》大相逕庭,不過說到遊戲有玩家認為其實並不差,但當他們相約朋友晚上組隊齊玩時第二個公關災難來了!原來遊戲只有一個人物存檔格,如果想創造第二個角色開啟第二個存檔便需要付出1000枚遊戲中的代幣「Survival coins」,而如果想得到這1000枚「Survival coins」便需付9.99美元,即約港幣80元,此消息一出玩家當然紛紛表示不滿,高呼:「傻的嗎?Save都收錢!」

有玩家以激進方法增加《Metal Gear Survive》「燒」量。

《Battlefield V》開發者講「鍾意玩就玩唔玩就走」

《Battlefield》曾經是EA最強大的搖錢樹之一,因此今年推出的大作《Battlefield V》自然嚴陣以待。當你以為EA經歷去年年尾的《Starwar: Battlefront II》事件後會經一事「蔡一智」,原來我們都高估了她。雖然遊戲不會再為開啟人物角色需要課金一事上糾纏,不過因為遊戲本身標榜還原第二次世界大戰真實度,結果卻出現很多與現實不相符的女兵,當年二戰是不可能有女兵的,網民以此批評,本來這也算是小菜一碟,不過EA創意總監Patrick Soderlund卻竟然大罵玩家無知識無水平,稱:「These are people who are uneducated, they dont understand that this is a plausible scenario, and listen this is a game」,之後更說出著名禁句「鍾意玩就玩唔玩就走!」(you have two choice: either accept it or dont buy the game. I'm fine with either or.)說完後網民反應可想而知。亦可能因為EA不想每年都有一次公關事件,最後Patrick Soderlund在發言後「離任」結束其20年EA生涯。不過也不止是公關災難,《Battlefield V》遊戲本身系統也有很多為人詬病之處,因此無論受歡迎程度還是銷量都不及其競爭對手《Call of Duty: Black Ops 4》。

EA創意總監Patrick Soderlund金句:Either accept it or dont buy the game. I'm fine with either or.

《Diablo Immortal》暴雪手遊掀56萬負評

今年2018年最具規模的公關事件,一家非這宗《Diablo Immortal》手遊事件莫屬。在11月3日舉行的「Blizzcon」遊戲發佈會,到了壓軸時間當司儀公佈推出手遊版《Diablo Immortal》時,全場由極度亢奮忽然變得鴉雀無聲,到了問答環節時台下更是噓聲四起,成為了遊戲發佈歷史上最尷尬的時刻。目前YouTube上《Diablo Immortal》手遊的宣傳片已超過56萬負評,按「like」數僅得2.1萬。其實單是遊戲不好玩或家用遊戲玩家不愛手遊也未至於觸發如此巨大的公關災難,火上加油的是當網上負評不斷時,製作人竟然爆出一句:「難道你們都沒有手遊嗎?」,之後更刪除網上負評企圖隱惡揚善,此舉一出網民除了以「洗板式」批評還擊,支持多年的玩家甚至揚言以後不再購買該廠遊戲,就連前《Diablo 2》開發者也在網上留言:「今時今日的Blizzard已經不再懂得玩家了。」

「Blizzcon」公佈推出手遊版《Diablo Immortal》時,不管是現場觀眾、網民以至YouTuber一律齊聲喝倒采。

《Counter Strike: Global Offensive》變免費GAME一日招15,000負評

最新鮮滾熱辣的要數這一宗:《Counter Strike: Global Offensive》 在2019年12月7日宣佈正式改為免費遊玩,但遊戲的Steam商店頁面卻在翌日單單一日之內收到近15,000個負評。給負評的不難想像,當然就是之前需要付費的玩家,真金白銀付費忽然變成人人可免費下載自然嬲爆,他們不單止覺得自己「蝕章」,更嚴重是在遊戲機制上,本來玩家苦苦經營要到達Rank 21以上才可晉升為可以選擇只限同級別玩家連線遊玩的「Prime Status」,在變成免費版本後所有本來付費的玩家忽然都自動晉升為「Prime Status」,如此一來高級玩家有機會被Troll,影響賽事質素之餘連線速度也被影響,實在是被弄得一團糟。同時,愈來愈多玩家也代表著外掛愈來愈多,一旦外掛一發不可收拾,整款遊戲形如被摧毀,從此沒有人再玩。