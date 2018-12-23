POKEMON首日賣逾千套！好景小店專攻FB、SWITCH市場殺出重圍

也許大家偶有逛旺角GAME場，例如好景、信和等，部分規模較大的遊戲店舖，會兼做代理生意，獨家發售某些周邊產品（如指定品牌手掣），或者引入較罕有的商品（如限定版），甚至是推出特價遊戲，務求吸引顧客。在面對激烈的市場競爭下，一些看似不太起眼的「小店」，為掙生意各出奇謀，甚至專攻任天堂SWITCH市場，大做家庭／輕玩家（所謂「非機迷」）。今次我們就專訪旺角好景「龍珠迷」Ho Ho，探討他的「小店」如何留住顧客的支持。

多做一點去留住顧客

Ho Ho獨自經營的遊戲店舖「火之鳥」，位於旺角好景商業中心一樓，他在當地打躉已有5年，最初店舖在較後走廊位置，後來店舖搬到較前，人流自然較多。筆者間中逛逛好景，網民口中的「電X」、母女店、門口店···這些早行慣了，反而我最初認識Ho Ho的途徑不是好景，而是FACEBOOK。

Ho Ho親力親為打理生意（比利攝）

很多遊戲店主都會透過FB平台宣傳，這不是甚麼新鮮事，但大多數店主（或店員）管理FB，內容不外乎是宣傳「某行／水貨遊戲已推出」，之後就是網民一堆留言，大多是問及售價，但店員通常不會回覆。相比這些「只有問，沒有答」的FB內容，Ho Ho在處理FB方式就積極得多，他有份管理關於SWITCH及3DS買賣分享交流區，除了不時帖文提到新遊戲資訊外，亦會主動回答網民提問（包括價錢）。對於不方便親身到店舖的顧客，Ho Ho會主動相約在港鐵站交收，或者順X快遞付運。他透露早前賣《POKEMON LET’S GO》，至少100個客人要求付運。

聖誕節快到，早前Ho Ho也準備一些禮物送給顧客，例如襪子、曲奇等，這些贈品跟遊戲沒甚麼關係，但一份心意也許就是留住顧客的關鍵。既要自己打理店舖，又要兼做「速遞員」，Ho Ho直言很辛苦，但只要留住客人就值得。大家惠顧傳統遊戲店舖，有幾多店主願意私下交收、送份小禮物呢？

Ho Ho在FB帖文時，通常會擺放《龍珠》人物手辦。（網上圖片）

Ho Ho說：「我鍾意跟顧客交流互動，私下管理一些跟遊戲無關的群組，例如『講波』、談《龍珠》劇情，若客人有興趣就加入，大家交流得多變得熟稔，他們就覺得我可靠，願意光顧。若有人不喜歡可退出群組，沒所謂的。始終我一個人去經營這家小店，一切都是親力親為，若果能夠幫到客人，如到港鐵站交收，我便做吧！說到競爭，各行各業也有，我不理其他行家，只求做好自己。看到人家生意好，我就想想如何做好自己生意。」當某遊戲求過於供，難免會有炒賣，Ho Ho直言不會「炒埋一份」賺錢，「我年幼很窮，現在希望經營良心店舖，以合理價錢賣貨，只要收支平衡便可，賺多賺少沒所謂吧！」

偶然有顧客送禮物給自己，這份心意令Ho Ho感動：「做了幾年生意，幸好現在有一班熟客支持，有熟客知道我《POKEMON LET'S GO》沒貨，他們寧願等我入貨，都不願惠顧其他店舖『早玩早享受』，我其實很感激他們。不知甚麼原因，試過有顧客送蛋糕、可樂給我，我只跟對方在網上聊天幾句，不算是深交，他們這樣送禮令我很開心！他們只是顧客，來我舖頭應該是買東西，而不是送禮物給我，這些客人太好了。」

近年靠SWITCH食糊

任天堂自去年推出SWITCH後，至今銷情依然強勁，早前挾著《任天堂明星大亂鬥特別版》推出，日本單周賣出27萬部SWTICH主機。Ho Ho直言，他近年靠SWITCH分一杯羹，其中《POKEMON LET'S GO》在首賣當天已賣出逾1000套，《大亂鬥》逾500套，至於《MARIO KART 8 DX》、《OVERCOOKED 2》之類多人同玩遊戲，更是長賣長有。Ho Ho有一個習慣，就是用記事簿去手寫顧客訂貨資料，而不是靠電腦EXCEL之類程式去做。他稱：「當有人落單，我就會用記事簿寫下，讓他們知道自己有份，自然會產生歸屬感，覺得我有點誠意。」

下月有多款大作登場，也許大家最期待的是《BIOHAZARD 2 RE》、《KINGDOM HEARTS III》、《ACE COMBAT 7》等，Ho Ho就最期待《SUPER MARIO BROS U DELUXE》，即WiiU同名遊戲移植SWITCH版，目前他收到超過500套預訂，相信此作必定暢銷。Ho Ho稱：「《生化危機2》始終是重製版，粉絲向，有一定銷量保證，但未必如想像般多；《國王之心》系列在香港不算大路GAME。反觀《MARIO BROS》一直有銷量保證，很少人玩過WiiU版，今次當新遊戲吧！」

開GAME舖要100萬資金

Ho Ho五年前花了幾十萬元開舖，現在面對高昂租金、遊戲存貨增加，認為現在才創業的話，起碼要準備100萬元資金。他稱：「你要準備資金去買新遊戲存貨，部分遊戲不能夠每個月賣清，遊戲存貨囤積起來，下個月又有新遊戲來到，因此你起碼要有20、30萬元流動資金，其實這數目很少，50萬元才算合理，加上租金之類，若你專賣新遊戲，起碼要有100萬元資本，因為新遊戲來貨價很貴，一隻遊戲當＄300，入100隻就要三萬元，還有其他遊戲呢？若做二手遊戲市場，可能一半資金就夠。若你不夠資金，做生意前應考慮清楚！」

另一夢想...

Ho Ho提到若不開GAME舖的話，其實有考慮過開餐廳食店，甚至打算跟朋友競投年宵攤位。他認為年輕一輩，現在未必願意加入遊戲市場，「因為成本太大，動輒要數十萬，甚至一百萬資金，所以我賣新遊戲之餘，也要賣二手遊戲幫補一下，拉上補下。」Ho Ho笑言，若果將來能夠踏進飲食界，希望大家支持呢！