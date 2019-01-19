《Biohazard Re:2》從原祖《BH2》到新版　玩前須知的五個「超」

1998年CAPCOM於PlayStation上推出《Biohazard 2》，令全球玩家為之瘋狂，不管是其雙線故事帶來的新鮮感，還有打喪屍快感，都比第一集更刺激，令遊戲成為殿堂經典。2019年1月25日，從頭reboot的《Biohazard Re:2》將會同時於PS4、Xbox One以及Windows平台推出，當中有什麼新元素、有什麼被保留、有什麼值得期待呢？

超震撼！實際混合明暗 X 環繞音效

雖然《Biohazard Re:2》沿用《Biohazard 7》的引擎，但製作小組刻意再在某些細節止加強感染力，其中最明顯就是在描繪光線和昏暗之處的部份，為了要呈現更高質素的恐怖感，採用了一種「實際混合明暗」（Real Mix of Dark and bright）的技術，然後於《Biohazard 2》原有場景中演繹出來；另外就是在音效上為了要令玩家進一步感受身歷其境，也加強了環繞音效所製造出來的效果，根據製作人說，是「能聽到不同喪屍的低鳴聲從不同方向傳來」的聲效，保證令大家嚇到彈起！

《Biohazard Re:2》採用了一種「實際混合明暗」（Real Mix of Dark and bright）的技術將原有場景重新演繹。

超索！Claire真人版Jordan McEwen

今時今日的motion capture幾乎可以將真人完整無缺地搬進遊戲之中，Remake版自然悉數人物都會以真人捕捉技術重新登場，CAPCOM最初公佈的短片就是Leon剛進入警局遇上瀕死黑人，這位髮膚細膩的黑人警官是由美國著名音樂製作人Patrick Levar扮演，Leon則是羅馬尼亞籍男模Eduard Badaluta，但真正的特大炸彈是扮演Claire Redfield的女模Jordan McEwen，美國網站Reddict人肉搜尋了她的instagram後瞬間爆紅，就連Ada也被比下去。



演Claire Redfield的女模Jordan McEwen，美國網站Reddict人肉搜尋了她的IG後瞬間爆紅。

超強回歸！第四生還者與豆腐人

舊版在爆機後有一個名為「EXTREME BATTLE」的小遊戲，主要是兩位主角在有限武器下完成一小段路程的找尋病毒炸彈任務，共有五個關卡。小遊戲並不是重點，重點是以Leon和Clarie完成遊戲後，將會出現第四生還者及豆腐人。在原版中要一個角色破關後另一個角色才會出現，順序為Leon、Clarie、Ada、Chris、第四生存者以及豆腐，而豆腐只可以用一把短刀，而且血量極低，被喪屍輕輕一咬立刻見紅，真係豆腐都變豬紅。

早前E3訪問中，《Re》製作人平林良章與神田剛便親口證實「豆腐」及「第四生存者」等經典模式將悉數回歸，屆時大家又可以食……扮豆腐了。



「EXTREME BATTLE」小遊戲完成後，將會出現第四生還者及豆腐人。

超大機會重現！無限彈藥換衫秘技

雖然第一作《Biohazard》被受好評，不過很多玩家也認為相當難玩，為了降低難易度，CAPCOM為遊戲設定不少秘技，當中有正常指令輸入，也有些是執行一些奇趣劇情才出現。正常指令輸入如在物品欄介面下輸入「上下上下上上下下左右左右X」便會出現無限彈藥；奇趣的如在普通和困難難度下從遊戲開始到警察局，中途不撿任何東西，在警局地下通道可碰到已變成喪屍的S.T.A.R.S隊員Brad，幹掉他後在其身上撿到一把特殊鑰匙，可打開警察局暗房儲物間衣櫃子，更換不同衣服；另外也有些無聊的，包括在S.T.A.R.S辦公室內調查Albert Wesker的辦公桌50次，便可得到一筒菲林，沖洗後發現是Rebecca照片。根據《Re》製作人平林良章與神田剛所「盡可能將遊戲的部份放進重製版之中」，相信這些秘技很大機會都會在《Re》中出現。

原版在S.T.A.R.S辦公室內調查Wesker辦公桌50次，便可得到一筒菲林，沖洗後發現是Rebecca照片。

超期待！《Biohazard 1.5》放進去做彩蛋？

最後一項可說是不少《Biohazard 2》迷一廂情願的希冀。不少機迷都知道在《Biohazard》與《Biohazard 2》之間有一款名為《Biohazard 1.5》的遊戲，其實就是《Biohazard 2》的原型，當時遊戲幾乎都已經開發完成，只是三上真司認為這個版本跟第一代《Biohazard》太似，所以決定推倒重來。後來官方曾經在《Biohazard Director Cuts》中將遊戲片段公開，當中聲效、背景音樂、人聲配音等已經完成，只是沒有CG動畫，其中最有趣的是遊戲中的喪屍是識擲手榴彈……雖然遊戲在2013年曾經流出供玩家於電腦下載，不過始終是非官方版本，於是便有玩家在網上留言期待：「到或《Re:》會否將這款《BH 1.5》放進去作為爆機後的彩蛋？」雖然機會略微，但如果是真的話的確讓人倍感驚喜。

《Biohazard 1.5》是《2》原型，當時遊戲幾乎都已經開發完成，三上真司因跟上作太相似決定推倒重來。

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