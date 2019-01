2019年迪士尼映畫逐套數　一個月一齣你點走？

每年有數以百計電影上畫,不過即將來臨的2019年要數耗資最高、產量最豐富、話題性最無遠弗屆的,迪士尼(Disney)認第二無人敢認第一。收購了Marvel與Lucas Film的Disney在2019年將先後上映《Captain Marvel》、Avengers 4》以及《Star Wars IX》;另外還有三齣自家動畫改編真人電影《小飛象》、《阿拉丁》、《獅子王》;一齣挑戰《Harry Porter》的《阿特米斯奇幻歷險》;最後壓軸有相隔六年冰雪風暴再度侵襲的《Frozen 2》。幾乎每一個月都有一齣大片,非常架勢堂。

《驚奇隊長》(Captain Marvel) 上映日期:2019年3月8日

不刻意提起的話也差點忘記Marvel已被Disney收購,因此為Disney於2019年打響頭炮的有這齣《Captain Marvel》,雖然有不少人對有「荷里活黃宇詩」之稱的Brie Larson大媽造型感到不滿,不過到頭來大家還是要入場觀看,事關此作已被梱縛到《Avengers 4》,系列粉絲難逃一看。

Brie Larson的《Captain Marvel》造型實在令人怕怕……

《小飛象》(Dumbo) 上映日期:2019年3月29日

童年時我被日本卡通習染,有印象又覺得好看的美式卡通只有兩套,一套是《老鼠也移民》,另一套就是《小飛象》。《小飛象》教曉童年時的我原來「不一樣」雖然會成為別人取笑的對象,但同樣是一種與別不同的能力。Disney這次真人版找來Tim Burton導演,令本來勵志的故事加入了一點更真實的黑暗人性(Tim Burton X Disney本來已很奇幻),加上那頭像真度極高的小象,相信定必成為2019最感人電影沒有之一。



《企鵝》(Penguins) 上映日期:2019年4月19日

Disney擁有一個名為Disneynature的部門,專門拍攝與大自然有關的紀錄片,這齣《Penguins》正是以紀錄片形式組成一個電影故事,導演是早前拍攝BBC《The Blue Planet》的Alastair Fothergill,絕對是一位紀錄片大師,《Penguins》中大家會見證一隻名為Steve的小企鵝由剛學行到游水覓食到求偶到生BB捕蛋孵化,不過拍攝過程中其實是否真的是同一隻企鵝來呢?讓人想起了《子貓物語》其實用了十多隻差不多樣的貓仔來拍攝。



《企鵝》(Penguins)令人想起占基利!

《復仇者聯盟 4》(Avengers 4) 上映日期:2019年5月3日

羅素兄弟已經揚言這是他們最後一齣參與的Marvel電影,因此可以肯定在此作之後的Marvel電影將會漸漸建立另一個完全不同的世界。從十年前欣賞第一套《Ironman》開始,到了這一天終於來到終結,《Avengers4》不止見證角色跟演員的成長,還有作為觀眾的我們,可以想像屆時撳起的旋風。



MARVEL電影十年終極一戰!怎能錯過?

《阿拉丁》(Aladdin) 上映日期:2019年5月24日

導演Guy Ritchie是英國名導,最多人看過的作品應該是「Ironman」Robert Downey主演一連兩集的《福爾摩斯》(即將有第三集),看過Trailer大家最有印象是找來Will Smith演神燈,他最近在Netflix的劇集不叫好也不叫座,期望這套電影能有助他事業。除了Will Smith其他的都很生面口,演茉莉公主的Naomi Scott曾演過《Power Rangers》,都算是西方ACG界紅人。

《阿拉丁》真人版會否為迪士尼打開新的市場?

《反斗奇兵 4》(Toy Story 4)上映日期:2019年6月21日

本來在第三集已圓滿結束的《Toy Story》(就連新Trailer隻雞也說"I thought those mobie were done~"),Disney收購Pixer後當然不會放過搖錢的機會延續這條玩具的尾巴。第一集描寫的是玩具遭小朋友厭棄、第二集是當玩具毀壞時、第三集是當小朋友長大不再玩玩具、第四集是小朋友D.I.Y.玩具,這關乎到對「玩具」定義的命題,未看都已值得深思。

《獅子王》(The Lion King) 上映日期:2019年7月19日

對於我們這些已過了入迪士尼樂園會興奮的老人來說(陪人)入樂園最開心的莫過於觀賞歌舞劇,因為又可以安坐席上又可以欣賞精堪演出,而當中又以《獅子王》最多人看,一聽到Background Music《Circle of Life》便變得雀躍,辛巴、娜糾、彭彭和丁滿也成為大家喜歡的角色。電影版Trailer一出不少網民驚訝CG跟真實的相似程度,也因為那隻獅子跟真的實在太相像,因此在播映到雙手抱起時網上有人留言「萬一雙手抱不穩跌隻獅子落嚟,全劇完。」



《阿特米斯奇幻歷險》(Artemis Fowl) 上映日期:2019年8月9日

終於不是系列電影又或動畫改編真人版,一套由愛爾蘭作家Eoin Colfer所寫的奇幻小說改編電影,《Artemis Fowl》是根據資料小說原著系列是「由半嚴肅的口吻書寫,黑暗中帶有幽默。」情況有點象J.K.羅琳的《哈利波特》,且看能否帶來跟Harry Porter一樣撼動。



《冰雪奇緣 2》(Frozen 2) 上映日期:2019年11月27日

「Let it go~Let it go~」原來不驚不覺距離《Frozen》第一集已經五年,想當年這場冰雪風暴席捲全球,風頭一時無兩,根據Disney曾經公佈資料單是公主的裙已賣出超過300萬條,第二集繼續以Elsa和Anna兩姊妹為重心,新作中預計同樣沒有典型的王子公主式戀愛,保留原有的Girl Power象徵,屆時上映大家可以改口唱「Let it come~Let it come~」

「Let it go~Let it go~」至今仍然洗腦!

《星球大戰 IX》(Star Wars: Episode IX》 上映日期:2019年12月20日

來到終絡的一剎,事實上當年《Star Wars VII》真的是全球矚目,不過到了《VIII》時威力已經減半,電影本身拍得不怎麼壞,不過就是沒有泛起很大漣漪,就連Daisy Ridley的青澀吸引力也好像變得遜色,期望最後一集能重新掀起高潮。有人認為《Star Wars IX》將會為星戰劃上句號,我說少年你太年輕了,Disney重金禮聘購下Lucas Film,外傳、前前傳、後後傳肯定會陸續有來。