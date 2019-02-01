《Biohazard》系列回憶錄　十大最一見難忘的怪物

相信這幾天大家也廢寢忘餐地在玩《Biohazard Re:2》，而絕大部分人也應該由1997年3月22日推出第一集開始追隨到現在，除了正傳1至7集還有《Gun Survivor》、《Outbreak》等外傳。在超過十款作品中，除了主角們，出現的敵人有哪一隻令你最印象深刻？最近外國媒體便挑選了十大最難忘怪物，筆者再加入私心選，且看這群生化怪物是否同樣讓你感到如此難以忘記。

No.01 Zombie Dog「MA-39」

永遠記得《Biohazard》第一集那條走廊喪屍狗突然從窗戶撲進來的驚嚇震撼。還有如果Chris的S.T.A.R.S.一干人等不是在荒山野嶺被狗追也開始不了這個恐怖大屋故事，當真「狗趕入窮巷」。第一集的喪屍狗是都柏文注入了T-Virus的產物，型號為「MA-39」。喪屍犬在往後的《Biohazard》也有陸續出現，而且有了名字，叫作「牙犬獸」，其實都是被寄生的狗，速度變得更快。不過即使後來出現更多變種，也沒有第一集是突然從窗戶跳出來那一幕如此深刻。

永遠記得《Biohazard》第一集一隻喪屍狗突然從窗戶撲進來的驚嚇震撼。

No.02 Licker

《Biohazard 2》讓人印象最深刻的一隻怪物，攻擊力高，移動速度快，相比當年我們操縱的Leon或Claire就像「錢七」遇著法拉利！印象中Licker在當年香港遊戲雜誌有不同譯名，有以音譯叫作利卡，但最多還是叫獵殺（食）者，其實Licker的Lick是用舌頭舔的意思，主要是針對牠的身體特徵。當年《Biohazard 2》的角色設定還算循規蹈矩地依足生化概念，不說可能你不知道，這隻Licker是由喪屍變成的，話說一般喪屍如果再加以強化的話便會因肌肉過度發育而脫皮，然後眼睛會退化，但觸角更敏銳，而且速度和力量也會暴升，還有強而有力的臂彎加利爪。相信大家也非常記得牠第一次在《Biohazard 2》中天花板出場的一幕吧，現在大家終於有機會在《Re:2》高清重溫。

Licker在當年香港遊戲雜誌有不同譯名，有以音譯叫作利卡，但最多還是叫獵殺（食）者。

No.03 William Birkin

《Biohazard 2》的Final Boss，G-Virus製造者，臨死前自己注射G-Virus成為巨型生化人，右臂有一隻非常凶靈的眼睛，因為當年沒有看攻略，因此試了很多遍才知道要「眼射」，其實進入遊戲的介面也有了一點提示，算是一個呼應。後來二段變身像這長滿剌露出半個龜頭的狗，反而沒那麼讓人感到震懾。說起上來，如果你從來未玩過原版而現在又正在玩《Re:2》而又未爆機的話，看到這裡的你相信已被我劇透。

William右臂有一隻非常凶靈的眼睛。

No.04 Nemesis

《Biohazard 3》的最終Boss，Nemesis是Umbrella所製作的首位具有思想的智慧型生化武器！它雖然穿得像個神秘顧客一樣很密實，但內裡像打了肌肉硬化劑般金槍不倒，而且牠更被Umbrella輸入了目標，就是要「殲滅全隊S.T.A.R.S.成員」。他一出現就把可憐的Brad Vickers給殘忍殺害！而且牠更是未到最後劇情是打不死的，因此最初不知道時在他身上浪費了不少彈藥，當然你也可以將他打至倒下的，但「打暈」他後只有極少量子彈補給，絕不划算！順帶一提，本地遊戲雜誌某位編輯，正是以「Nemesis」作筆名。

Umbrella所製作的首位具有思想的智慧型生化武器。

No.05 Chainsaw Man

在《Biohazard 4》首次出現麻包袋電鋸狂人，麻包袋笠頭大概是向《Friday the 13th》的Jason致敬，他移動速度很慢但血量高，而且擁有一擊必殺的技能，Leon咁好打都會被他監生斬頭而死。

麻包袋電鋸狂人Chainsaw Man大概是向《Friday the 13th》的Jason致敬。

No.06 Reaper

在《Biohazard 5》中出現的Reaper基本上就是一隻蟑螂！牠擁有非常堅厚的外殼，還會噴腐蝕性的液體來攻擊，一旦被牠抱住便即死。最記得曾經跟美女Sheva有過一場大戰，如果玩家稍一不慎便會落入被牠左右開弓「向左插向右插」的下場。



Reaper基本上就是一隻蟑螂！

No.07 Lepotitsa

如果你患有密集恐懼症的話，這隻曾在《Biohazard 6》出現的怪物應該會有印象，造型非常奇特，有點像草間彌生版的《異形 4》人類異形雜交BB，身上有很多波波，波波上有很多小孔，孔上還會噴毒氣，不知道靈感是不是來自滿面暗瘡的「Jacqueline」後生仔呢？

Lepotitsa造型非常奇特，有點像草間彌生版的《異形 4》人類異形雜交BB。

No.08 Eveline

基本上《Biohazard 7》整個遊戲的Boss也不難打，最後跟超巨型Eveline其實都是一貫套路，掌握了攻擊時間然後在適當位置射擊便可，緊張感不算很強烈，反而是遊戲一開始時遇上的Eveline忽然像鬼上身般，從外貌極美麗一下子變成極醜陋神憎鬼厭老太婆，然後要一手用斧頭將她斬死那一幕非常難忘。如果現實中另一半有一天突然異變成這樣，我也會禁不住請她吃「兜槌窩面」。

一手用斧頭將妻子Eveline斬死那一幕非常難忘。

No.09 Rachael Ooze

如果你以為性感怪物只有《Silent Hill》女護士而《Biohazard》系列沒有的話，少年你就太年輕了。在《Biohazard: Revelations》中，Rachael Ooze就是以超性感華麗登場，不過Rachael其實本來是遊戲中的女特工，她感染了T-Abyss Virus之後才變異成為Rachael Ooze。遊戲中的她除了高血量而且更有一擊必殺的技能，非常難纏。

Rachael本來是女特工，大家想像到她原本是什麼樣子嗎？

No.10 Ironhead

當年有玩《Biohazard》的玩家一定也有玩《Silen Hill》，而《Silent Hill》最著名的怪物除了那隻非常好身材的護士，就是尾段會出現被稱為三角頭或金字塔頭的Pyramid Head。然後這隻出現在《Biohazard: Revelations 2》之中的Ironhead，跟Pyramid Head相似度頗高，牠是一隻四肢發達頭腦簡單的怪物，擁有高血量很難打死，是《Revelations 2》中大玩家不想遇上的敵人。

《Biohazard: Revelations 2》的Ironhead跟《Silent Hill》的Pyramid Head相似度頗高。

私心選：No.11 Tyrant Steve

因為系列眾多，難忘怪物不能一一盡錄，像是在很多系列中以不同姿態出場的Tyrant，又或是擁有超能力的Albert Wesker，個人最難忘的是《Resident Evil: Code Veronica》中的那位男配角Steve，除了是因為他跟Claire不得善終的愛情線扣入心弦之外，更重要的是：他長得太像李安納度了！能夠看見一代帥哥異變成人唔似人鬼唔似鬼，實在大快人心。