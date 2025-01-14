WNBA現象級球星奇勒慘遭跟蹤滋擾　狂徒談動機仍厚顏無恥

去年登上WNBA、以精湛球技在美國掀起一股熱潮的22歲籃球員姬特蓮奇勒（Caitlin Clark），卻慘遭跟蹤狂滋擾，跟蹤、令她被逼變裝外出。騷擾奇勒的50歲男子被警方問話時，厚顏無恥的回應更令人髮指。



奇勒大學年代已受盡注目，吸引的觀眾比起看MLB、NBA的數目更多。（Getty Images）

姬特蓮奇勒身高1.83米，司職控球後衛，大學年代在愛荷華大學時已被稱為「NCAA怪物」，她在大學時共得3951分，打破了原本由馬華域治（Pete Maravich）保持54年的NCAA史上最高總得分紀錄（男女合計），同時刷新原由史堤芬居里保持的NCAA第一級別單季最高三分命中紀錄（男女合計）。

憑着驚人的場上表現，奇勒在大學時已儼如巨星，在她大學四年級時，愛荷華大學女籃的比賽門票除了兩場作客比賽外都被搶購一空，她出戰全國總決賽吸引極高收視，收看人數達1870萬，超越前一年的MLB世界大賽及NBA總決賽，影響力空前。

遭狂徒滋擾，令奇勒也擔驚受怕。（Getty Images）

奇勒在2024年畢業後，在WNBA選秀，以「狀元」身份獲印第安納狂熱（Indiana Fever）選中，繼續引來極高關注，她亦不負眾望，以場均19.2分、8.4助攻、5.7籃板的表現，獲選為年度最佳新秀；她的表現和影響力，也令她獲《時代》選為年度運動員。

然而奇勒不幸地被狂徒盯上，ESPN報道，一名55歲、名為Michael Lewis的男子因五級纏擾罪被捕，報道指，他的滋擾行為覆蓋網上及現實世界，他在2024年12月曾在社交媒體X向奇勒傳訊息，寫道：「每天都在你家外駕車經過3次，先不要報警，公眾也是可以駛過Gainbridge（印第安納狂熱的主場）的……又叫做姬特蓮的球場。」

奇勒是炙手可熱的新星，常出席各種場合。（Getty Images）

他其後再發訊息：「我準備買門票，我會坐在後備席後方的。」未知他是否收到警告，他之後又向奇勒說：「他們說我傳的訊息有威脅意味，但我想着的只有……CAITLIIIIIIIIIIIIINNNNN（奇勒的名字）。」報道指，其他訊息有性暴力的元素。

報道引述法庭文件上，檢控官寫道：「奇勒因此事擔驚受怕、感到人身安全受威脅，更因而需變裝才外出……她對自己會遭受性暴力的恐懼是合理的。」最終，聯邦調查局（FBI）透過Michael Lewis的IP位置找到他，一開始僅與他會面，要求他停止滋擾行為，Michael Lewis則稱自己「幻想與奇勒談戀愛」，不過他並沒有就此停止，還繼續向奇勒傳滋擾訊息，最終被捕。

Michael Lewis仍死不悔改，法庭的文件紀錄中可見，他向警方的說辭也頗為厚顏無恥：「這僅是一種想像、夢幻的事情，只是開玩笑而已，我沒有威脅到她。」案件會在美國時間周二提堂。奇勒並非近期唯一遭此厄運的美國女子籃球員，去年12月，一名40歲男子因跟蹤滋擾大學球星、效力康乃狄克大學的Paige Bueckers而被捕，判罰緩刑一年。