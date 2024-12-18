NBA明星賽又改制兩隊變四隊　杜蘭特火速開轟：I hate it！

撰文：吳慕兒
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NBA 2025年度明星賽將於明年2月16日在勇士主場三藩市Chase Center上演，聯盟剛公布新賽制，不再由東西兩岸明星對抗，改為由4支球隊打個小型淘汰賽，3隊是明星球員，餘下一隊為勝出新秀賽的年輕球員。
消息一出，太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）立即表達不滿，毫無保留地說：「I hate it！」

杜蘭特直言不喜歡明星賽新賽制。（路透社）

2025明星賽又改制

明星賽改制並非新鮮事，為提升這項年度表演賽的吸引力，聯盟幾乎年年都引入一點新構思。今次的改變較大，對賽球隊由2隊變成4隊，而且不再是東、西兩岸球隊明星之間的對抗，其中3隊由獲選的24位全明星球員組成，每隊8人，第4隊是由勝出新秀聯賽（Rising Stars tournament）的NBA一年生、二年生及G聯賽精英球員組成。

比賽採用淘汰制，分成2場準決賽互撼，先達到40分的一隊立即勝出，在準決賽勝出的2隊晉身決賽爭冠。球隊揀將過程亦會有別往年，3隊明星隊分別由名宿奧尼爾、巴克利和K史密夫（Kenny Smith）領軍，新秀隊則由WNBA名宿Candace Parker帶隊。

　2025年NBA明星賽在勇士主場開打，居里和杜蘭特會否再度聯手？（Getty Images）

杜蘭特：I hate it！

NBA甫公布新賽制，杜蘭特被問及新改變時立即激動回應，「我討厭它，絕對地討厭它！真是糟透了……」（I hate it. Absolutely hate it！Terrible….）

這位14次入選明星賽的巨星揚言，希望明星賽回復到東岸對西岸明星對抗的版本。他同時補充，不排除新版本有成功可能：「我們會看看這版本是否行得通，你永遠不會知道。我可能會錯，畢竟我只是另一個有意見的人。」

杜蘭特被問及明星賽新賽制的反應。（影片截圖）

勒邦占士是歷來最多次入選明星賽的球員，他20次出場壓名宿渣巴，杜蘭特是現役第二位，他曾14次亮相，與佐敦、馬龍、奴域斯基三大名宿並列第七位。39歲的基斯保羅（Chris Paul）12次上陣，在現役球員中位列占士、杜蘭特之後，史提芬居里（Stephen Curry）和夏登（James Harden）同樣10度登場。

NBA明星賽最多次上陣球員：
勒邦占士（LeBron James）／20次
渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）／19次
高比拜仁（Kobe Bryant）／18次
鄧肯（Tim Duncan）／15次
加納特（Kevin Garnett）／15次
奧尼爾（Shaquille O'Neal）／15次
杜蘭特（Kevin Durant）／14次
米高佐敦（Michael Jordan）／14次
馬龍（Karl Malone）／14次
奴域斯基（Dirk Nowitzki）／14次

即使明星賽改變賽制，不變的是全明星球員依舊是由球迷投票選出。投票由美國時間12月19日開始。2024年的明星賽亦引入新賽制，改回由東、西岸明星對抗，並且史上首次超過200分，東岸明星隊自2014年以來首度勝出，他們以211：186擊敗西岸明星隊勝出。

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