NBA｜馬刺雲班耶馬寫下罕見長人紀錄　場外為小球迷締造窩心一刻

NBA香港時間周六（28日）早上出現窩心一幕，馬刺高逾7呎3吋的長人中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）完場後與一名小孩交換球衣並拍照，這一幕最萌身高差的畫面，較他在場上創上罕有的「長人」球員紀錄，帶領球隊作客擊敗籃網更有意義。



馬刺官方社交平台X記下了雲班耶馬這個窩心舉動，一名父親帶住小孩觀看今場賽事，完場後小孩在父親協助下，舉着「雲班耶馬可否和我交換球衣」（Victor Wembanyama Will you swap jersey with me）的紙牌。

長人與小孩交換球衣片段重溫：

可能小孩太矮小了，身高僅到雲班耶馬的大腿一半，就算舉了紙牌本來雲班耶馬也不為意，不過馬刺友基頓莊遜（Keldon Johnson）完場後提醒他有位小孩在等着。這位「昂藏七尺有三」的法國20歲「小將」見字走到小孩面前，自己先行把球衣脫下，並伸手欲與小孩握手。

二人交換球衣過程逐格睇：

小孩這時有點不知所措，可能亦被「斑馬」的高度震懾，不過爸爸已經醒目地接過紙牌並為小孩脫下那件童裝球衣，雲班耶馬亦識做地為爸爸拿着紙牌，等父子倆人脫衣後，便把自己的球衣交給小孩，然後接過小孩的童裝雲班耶馬球衣，場邊攝影師當然不會放過機會瘋狂拍下這有趣時刻。

事後有網民笑指，可能小孩爸爸即晚已開了個eBay（拍賣網站）帳戶，不過大部分網民都認為雲班耶馬做法窩心。有人笑指小孩不明白爸爸為何要我用球衣交換一張毯回家，因為尺碼差距實在太大。

小孩身高只及雲班耶馬一半，後者拿着印有自己名字的童裝球衣相映成趣。（馬刺官方X@spurs）

至於賽事本身其實不太重要，不過雲班耶馬也寫下一個特別紀錄：他在今仗過後，達成連續22場比賽至少射入1球三分球及1次封阻的數據，正式超越波士頓塞爾特人的另一長人球員普辛基斯（Kristaps Porzingis），成為聯盟史上第一人。

雲班耶馬今仗攻下全隊最高的19分，並取得7個籃板球及6次封阻，帶領馬刺以96：87擊敗籃網，中止近期兩連敗，守在西岸第11位。

雲班耶馬近6戰已累積39次封阻，今季平均每場6.5次。（路透社）

今仗對手籃網排東岸第12位，馬刺首節命中率慘淡，籃網先取22：8領先，不過進入第二節後，隊友桑賓尼（Julian Champagnie）後備上陣接連得分，助球隊拉近分差，半場時馬刺已追平41：41。

下半場，雲班耶馬發力，單節命中3球外線，全隊單節攻入6球三分，反超前籃網。最終馬刺就以96：87擊敗籃網。

主隊籃網在第一節大幅領先，可惜後勁不繼。（路透社）

本場比賽，Victor Wembanyama維持高水準的防守功力，攻下19分外，也貢獻7籃板、6阻攻，並且連續22場比賽都至少命中1顆三分球、1阻攻的數據，正式超越波士頓塞爾提克長人Kristaps Porzingis所寫下的紀錄，而隊友Julian Champagnie則砍下次高的18分，助隊擊敗籃網。

雲班耶馬今仗是馬耶全隊得分最多球員。（路透社）

計算今場6次封阻在內，雲班耶馬近6戰已累積39次封阻，平均每場6.5次，繼續向今季最佳防守球員目標邁進。他去季剛進入NBA已是年度防守一隊成員，並成為封阻王。