NBA｜馬刺雲班耶馬寫下罕見長人紀錄　場外為小球迷締造窩心一刻

NBA香港時間周六(28日)早上出現窩心一幕,馬刺高逾7呎3吋的長人中鋒雲班耶馬(Victor Wembanyama)完場後與一名小孩交換球衣並拍照,這一幕最萌身高差的畫面,較他在場上創上罕有的「長人」球員紀錄,帶領球隊作客擊敗籃網更有意義。



馬刺官方社交平台X記下了雲班耶馬這個窩心舉動,一名父親帶住小孩觀看今場賽事,完場後小孩在父親協助下,舉着「雲班耶馬可否和我交換球衣」(Victor Wembanyama Will you swap jersey with me)的紙牌。

長人與小孩交換球衣片段重溫:

可能小孩太矮小了,身高僅到雲班耶馬的大腿一半,就算舉了紙牌本來雲班耶馬也不為意,不過馬刺友基頓莊遜(Keldon Johnson)完場後提醒他有位小孩在等着。這位「昂藏七尺有三」的法國20歲「小將」見字走到小孩面前,自己先行把球衣脫下,並伸手欲與小孩握手。

二人交換球衣過程逐格睇:

小孩這時有點不知所措,可能亦被「斑馬」的高度震懾,不過爸爸已經醒目地接過紙牌並為小孩脫下那件童裝球衣,雲班耶馬亦識做地為爸爸拿着紙牌,等父子倆人脫衣後,便把自己的球衣交給小孩,然後接過小孩的童裝雲班耶馬球衣,場邊攝影師當然不會放過機會瘋狂拍下這有趣時刻。

事後有網民笑指,可能小孩爸爸即晚已開了個eBay(拍賣網站)帳戶,不過大部分網民都認為雲班耶馬做法窩心。有人笑指小孩不明白爸爸為何要我用球衣交換一張毯回家,因為尺碼差距實在太大。

小孩身高只及雲班耶馬一半,後者拿着印有自己名字的童裝球衣相映成趣。(馬刺官方X@spurs)

至於賽事本身其實不太重要,不過雲班耶馬也寫下一個特別紀錄:他在今仗過後,達成連續22場比賽至少射入1球三分球及1次封阻的數據,正式超越波士頓塞爾特人的另一長人球員普辛基斯(Kristaps Porzingis),成為聯盟史上第一人。

雲班耶馬今仗攻下全隊最高的19分,並取得7個籃板球及6次封阻,帶領馬刺以96:87擊敗籃網,中止近期兩連敗,守在西岸第11位。

雲班耶馬近6戰已累積39次封阻,今季平均每場6.5次。(路透社)

今仗對手籃網排東岸第12位,馬刺首節命中率慘淡,籃網先取22:8領先,不過進入第二節後,隊友桑賓尼(Julian Champagnie)後備上陣接連得分,助球隊拉近分差,半場時馬刺已追平41:41。

下半場,雲班耶馬發力,單節命中3球外線,全隊單節攻入6球三分,反超前籃網。最終馬刺就以96:87擊敗籃網。

主隊籃網在第一節大幅領先,可惜後勁不繼。(路透社)

本場比賽,Victor Wembanyama維持高水準的防守功力,攻下19分外,也貢獻7籃板、6阻攻,並且連續22場比賽都至少命中1顆三分球、1阻攻的數據,正式超越波士頓塞爾提克長人Kristaps Porzingis所寫下的紀錄,而隊友Julian Champagnie則砍下次高的18分,助隊擊敗籃網。

雲班耶馬今仗是馬耶全隊得分最多球員。(路透社)

計算今場6次封阻在內,雲班耶馬近6戰已累積39次封阻,平均每場6.5次,繼續向今季最佳防守球員目標邁進。他去季剛進入NBA已是年度防守一隊成員,並成為封阻王。