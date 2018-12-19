【NBA】勒邦占士生涯第9次入樽被封　湖人負籃網

「大帝」勒邦占士入樽，竟被成功封阻！ 籃網中鋒查列特阿倫成為NBA史上第八名封阻到占士入樽的球員，助籃網在美國時間昨晚的比賽，主場以115：110擊敗湖人。

美國時間昨晚（12月18日）的NBA常規賽，湖人雖然有勒邦占士攻入全場最高的36分，並造出「雙雙」，搶到13次籃板，但以110：115不敵籃網。

占士（右）今場攻入36分，但難阻湖人輸波。（Getty Images）

今場比賽的焦點在第一節初段就出現，當時湖人領先2：0，占士力發千鈞，右手持球躍起，強勢入樽！此時，只是NBA二年生的籃網中鋒查列特阿倫（Jarrett Allen）挺身而出，一掌封堵，破壞了「大帝」的入樽。20歲的查列特阿倫今仗上陣20分鐘攻入6分，有8次籃板及兩次封阻。

首節初段，查列特阿倫封阻占士的入樽。（Getty Images）

占士職業生涯第1850次入樽，嘗到第9次被封。（Getty Images）

占士入樽可說是十拿九穩，今次竟被封阻，實屬少見。查列特阿倫賽後談到這記封阻，他說：「如果你跳起又封到，你就可以上到比賽精華，但如果你被入樽的話，也是會上鏡，所以我只是盡力一試，希望保護到籃框。」

查列特阿倫封阻占士片段：

根據美國傳媒的數據指，這球是占士職業生涯第1850次入樽，今次只是第9次被封阻，而查列特阿倫則是第8名成功封到占士入樽的球員（見下表）。當查列特阿倫得悉這項數據後，他說：「很榮幸上榜，他（占士）是一位優秀的球員。我得到這個機會去封阻他，現在我可以永遠留名在榜上。」籃網教練艾堅臣（Kenny Atkinson）表示，查列特阿倫的封阻激發起球員鬥志，帶領他們贏波，取得6連勝。

勒邦占士（左）今場多次與查列特阿倫短兵相接。（美聯社）

ESPN列出勒邦占士職業生涯其餘8次被封阻紀錄 日期 封阻球員（效力球隊） 2004年11月10日 A史杜達米亞（太陽） 2004年12月1日 A史杜達米亞（太陽） 2005年12月23日 謝米恩奧尼爾（溜馬） 2012年12月26日 謝朗軒達臣（山貓） 2014年4月8日 布林利（籃網） 2016年2月1日 邁奧斯端拿（溜馬） 2016年11月18日 杜蒙特（活塞） 2018年4月5日 奧比（巫師）

33歲的占士賽後亦談及這記失敗的入樽，感嘆後生可畏，「他（查列特阿倫）二十出頭，我就已經超過30歲，我需要更多時間熱身。其實沒什麼，他是一名負責封阻的球員，他應該也能夠去封波，他做到了。這球很可能會在社交網站上廣傳，太型吧。」