【學界精英賽】郭軒男無悔重讀　小巨人的「無咩所謂」

「小巨人？沒有甚麼喜歡不喜歡，最好就大巨人啦！」用呵呵笑來掩飾尷尬，郭軒男的笑聲不是一般男人低沉的音調，加上身高比同屆的中六更顯娃娃臉。 就讀寶覺中學的他，不自覺在交談期間透露自己不是適齡的「千禧寶寶」；完成了第一次也是最後一次的精英賽，他很慶幸自己過去做了一個被眾人取笑的選擇。

「本來我是應該要上大專，但我想打球。」每句的後面都淺淺一笑，續道：「可能外界覺得我浪費了一年，但現在的可以說做一這件事（打精英賽）更精彩。」

「現在大概沒有後悔吧？」我笑問。

身高只有1.67米，但能找到在高人當道的籃球場上的生存方法，就是「小巨人」的氣魄。（楊宇翹攝）

「後悔？還是有呀，後悔沒有努力讀書，哈哈。」他屈指一算，發現離下一次文憑試不遠了：「現在打完精英賽暫時不再打球了，要先好好溫書。」對他來說，這多出來的一年中學日子也算是一趟旅程；這一趟他贏過拔萃男書院，也打入過精英賽四強，這沒有被身高影響。

寶覺中學連續兩年拿下精英賽季軍，雖然比當初的奪冠見標差了一大截，但盡力了來說也是像郭軒男所說：「OK啦」（楊宇翹攝）

男生和籃球的世界「一寸長，一寸強。」身高不足1.7米，郭軒男還是一樣能用自己方式生存，他瞇起眼指著身後的隊友：「已經習慣了，哈哈，他們有時候也會講笑的說，叫我這麼矮不要進籃底。」男生大多都介意身高，但就到這個他只顧笑和口中的「無咩所謂」：「身高上比較輸蝕，防守上和對抗性都會欠一點，但我就要比其他人快。」

雖然身形不比對手好，才到自己的強項：我不比你高，我比你快。（楊宇翹攝）

重讀中六的這一年，郭軒男選擇了寶覺。（楊宇翹攝）

精英賽過去，寶覺以季軍作結，「OK啦，反正盡力了。」他又笑了，「已經是證明了自己。」男生，再短小精鋼還是有想成為最強的目標，郭軒男也不例外；我矮小，但這不代表甚麼：「自卑一定有，我現在已經可以說自己在這個年齡層也算是打得挺好的一批；籃球，自己做得比較好的一件事，令我自豪的事。」