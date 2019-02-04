【學界精英賽】男兒淚別最後一次精英　文澤希盼打出自己名堂　

「第一天坐車去銅鑼灣的時候，我感覺自己心跳很快……」當面上的汗珠和淚水都分不清你我，文澤希還是不由自主的笑出來。 香港籃球員中可以打入新伊館的人少之又少，只有打入銀牌賽決賽和甲一決賽的人才有機會；但Nike全港學界精英籃球比賽，讓這班中學生一嘗全港最高規格的大賽，心跳快到要跑出來也是正常的。 四隊之中，惟林大輝中學首次打入四強，大賽經驗比另外三隊少，連修頓都沒有打過就「挑機」新伊館，可惜最後兩仗分別敗於拔萃男書院和寶覺中學手下。

「我告訴自己要集中，一上場我就完全聽不見其他聲音，只有教練和隊友的指示。」文澤希一邊擦汗一邊續道，「只有暫停那數十秒才感受到大家都支持和叫喊。」

雖然以黑馬身份打入四強，並以第四名作結，但這兩天可是盡顯身價，打出精彩的一仗。季軍戰完場後，大男孩們站在佈景板前，面對一個又一個的鏡頭泣不成聲。

林大輝以黑馬姿態打入精英賽四強，最終以第四名作結。（楊字翹攝）

完成了最後兩場精英賽，球員們都忍不住淚水，即使成績不盡理想，但經已是「交足功課」。（楊字翹攝）

「我們是做到了目標，但卻不能一齊贏一次傳統名校。」文澤希今年轉校到林大輝，從屯門走到沙田，精英賽第四名也算是有一個交代。

「過去一年放棄了很多東西，放棄了第一年DSE，離開了朋友，放棄了更多的休息時間，放棄了玩的時間，就算只有第四名，一切都是值得的。」我們常說，為了一件事你可以去到幾盡，可以一整年只為了籃球，只為了不讓自己後悔，因為這個一生一次的機會過了就再也沒有了。

「終於都走到來這一步，這一整年的訓練，完了的那一刻就是很不捨。」

文澤希的選擇不是先看成績和名條，反而覺得名堂是要自己打出來的。（楊字翹攝）

轉校到林大輝，論籃球的名氣不是最大，論隊友的水平也許不是最高，「可能我也有實力到一所名校，但我不想抱團。」

轉校是因為在球隊認識了張峰碩和其他隊友，感覺和兄弟同校去衝一次精英賽，就是一件熱血的事：「想到一間不是很強的學校，和隊友一起打贏其他學校，甚至是名校。」他不禁嘆了一口氣：「雖然最後兩次對壘都沒有贏。」大概只可以苦笑。

不少球員轉校都是為了挑戰自己，挑戰強隊，文澤希也不例外。（楊字翹攝）

不說也不知道，文澤希在舊校對過拔萃男書院，但當時自己零進賬，球隊亦不敵對手：「當時自己一直在發脾氣，又不聽教練的話，一完場沒有賽後檢討就走了，想起來都覺得自己有點幼稚。」

本來平伏了的心情，說着說着又哽咽了起來。「不好意思……」

大家都說「男兒流血不流淚」，要一班硬漢子流下男兒淚，在我的生活中是何其輕易的事，就像我面前這個健碩籃球員又因為我問的一句哭得說不出話來。「現在的我，可以打入新伊，又入了不少的分，也算是成功了，希望教練還會為我這個學生感到驕傲。」

紮實的個人技術全是從舊校的教練身上學到的，他也希望即使自己「單飛」到外面闖，教練都能自己為傲。（楊字翹攝）

男生打籃球，有時候就是會逞強，但一切的付出都只為了別人的認同，而半年來的努力全在這兩天血淋淋的呈現。

打的不只是籃球，是他們一生一次的青春；眼淚，不是因為軟弱，而是他們全都用心過。

「我可能做了不是必勝的選擇，沒有百分之百的保障。」的確，他可以有選擇，但又證明了甚麼？「我覺得名堂是要自己打出來的而不是因為學校的名氣賦予。」別人給的鎂光燈並不是他所想要的事，一手一腳去創校史，用自己能力去展示光芒才是自己的本事。