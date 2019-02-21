【NBA】林書豪IG玩「你問我答」　「姚明對我影響甚深」

NBA在明星周末後暫時休戰，速龍的林書豪趁有空檔在instagram玩「你問我答」，回答了不少球迷的問題。 被問到為什麼不再入樽，這名華裔控衛自嘲「已經老了，現在只能上籃拍板」。

林書豪在All-Star Weekend到了邁阿密度假，又在自己IG搞「你問我答」，與球迷接觸，當中有不少有趣的問題，J.Lin亦一一作出回應。最近轉投速龍，移居到多倫多，有球迷問林書豪對加拿大最大城市印象如何，他表示自己到達多倫多後只打一場波就要踏上作客之旅，仍未認識太多，但就「拜託天氣好一點」，指該市現時天氣「就似自己在哈佛第一個學期的成績一樣慘」。

林書豪到多倫多日子仍短，未有時間探索加拿大最大都市。（路透社）

林書豪心目中的NBA版總統山。（網上圖片）

美國一旅遊景點總統山，山上雕像刻有4名美國傑出的總統，有球迷希望林書豪選出自己心目中的NBA版本。於紐約人打出名堂的他回應：「米高佐敦（史上最佳球員）、勒邦占士（史上最佳隊友）、奧尼爾（史上最具統治力）、姚明（對我影響甚深，每次見到他比賽，都覺得自己做得到）。」

林書豪自嘲老了，現已無力入樽。（路透社）

「入樽日子已離我而去」

J.Lin回答「NBA中誰最友善」時表示，選擇太多不能盡錄，鷹隊的「兄弟」蘭恩及積斯汀安達臣，又盛讚新拍檔洛利在場上十分無私。

自爆喜歡韓國男團Super Junior的他，回應球迷問為何不再入樽的疑問時說：「因為我已經老了！那些日子已經離我而去了，我現在完全是個上籃拍板的球員。」