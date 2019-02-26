【NBA】快艇主場演感動一幕　李華士末段叫暫停向奴域斯基致意

達拉斯獨行俠的近況一般，加上對上兩仗新秀缺陣，使球隊連續4場不勝。今仗當錫復任正選，即使他在今仗交出今季第4次「三雙」，但獨行俠仍未能終止頹勢，以112：121作客不敵快艇。 在今仗末段大局已定時，快艇教練李華士特意叫暫停，呼籲在場的球迷向奴域斯基致敬，場面令人感動。

獨行俠連敗4仗，今仗造訪洛杉磯戰快艇，老將奴域斯基正選披甲，亦是他的第1500場NBA賽事。「德國槍」今仗上陣26分鐘，是他今季最長的上陣時間，並且交出12分及5個籃板。

新秀當錫在明星賽周末後首度出戰，在今仗取得28分﹑10個籃板及助攻，今季第4次交出「大三元」。獨行俠在第3節一度反超前主隊5分，但在最後一節無以為繼，結果以9分不敵快艇，連續5場賽事告負。

當錫今仗事隔兩仗後復出，雖然交出「三雙」，但未能領軍贏波。（路透社）

奴域斯基今仗是他在NBA的第1500場，成為史上第4人突破1500大關。（路透社）

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主隊的大前鋒哈勞（Montrezl Harrell）攻入職業生涯新高的32分，加上另外4名球員得分雙位數下，助球隊在主場贏得今季第34場賽事，暫列西岸第7位；獨行俠則以26勝34負，暫居西岸「尾三」位置。

快艇的哈勞攻入職業生涯新高的32分，助球隊擊敗獨行俠。（路透社）

「德國槍」在今仗突破1500場大關，只要他在今季上陣多5場，便可超越另一名宿史托頓的出場紀錄，成為NBA史上上陣次數第3多的球員。奴域斯基在聯盟當中，深受球迷愛戴及球員的尊重，快艇教頭李華士（Doc Rivers）在比賽末段，特意以一個暫停的時間，與在場的球迷一同向「德國槍」致敬。

All love for Dirk from the Clippers crowd! ❤️ pic.twitter.com/U03zUYJaRe — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 26, 2019

在比賽剩餘約9秒時，快艇教練李華士叫暫停，並呼籲在場球迷向「德國槍」致敬。（路透社）

在暫停時，李華士呼籲在場球迷向奴域斯基致敬，在場球迷亦站立向該名德國老將報以掌聲，李華士更以「Greatest of All Time」形容奴域斯基，他高舉姆指向李華士致謝，亦使「德國槍」大為動容。除了球迷的掌聲外，一眾快艇球員亦與奴域斯基相擁，場面令人感動。

奴域斯基對突如其來的致意也大為感動，並高舉姆指向李華士致謝。（Getty Images）

李華士賽後大讚奴域斯基的打法是先驅，現時不少高大球員亦受奴域斯基的影響，使更多內線球員練習三分球，「奴域斯基是當年少有具備三分能力的高大內線球員，他影響眾多的當代球員，使更多內線球員希望有射三分的能力。」獨行俠教練卡拉奧及班主古賓，亦指李華士的舉動是「其中一項最美妙的事」。

快艇眾將亦上前向奴域斯基致意。（美聯社）