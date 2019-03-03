【大專籃球】中大力戰到底未能捉緊勝利　憾負珠海無緣決賽

「只差一點點」去年中文大學四強不入，再今年以為能乘著氣勢直殺入決賽，結果還是差那麼一點。四強戰中中文大學對上珠海學院，中大表現不及小組中般順遂，結果以85：90憾負只能落入季軍戰。

中大一如以往，開局就士氣驚人，珠海甲一水平的主力們對上中大的團隊籃球，單打獨鬥仿佛並不奏效。惟珠海的主力很快就憑良好把握力逼近，首節追平17：17。

中大雖集全隊之力，仍難防對手的入楔和快攻，只可在進攻上多花功夫。蘇冠維單節轟入三球三分，梁嘉顯亦發力外射命中。珠海內線穩打穩紮，身形優勢加上經驗，中大即使有邱廣華和黃子聰，都難阻鍾俊昇和鄧志恒在籃下輕鬆得分。雖然韓天次最後三秒射入三分，但仍以37：45落後。

珠海的主力身形佔優，內線強攻更是佔上風。（張倩儀攝）

珠海的第五人往往被對手當作「弱點攻擊點」，但半季過去可見在四子的指導下有進步。（張倩儀攝）

珠海換邊後在進攻減少單刀的切入，加強組織及傳文，但優勢卻未能把握和延續。可能是因為體能下降，令防守上未及上半場主動，梁嘉顯三分再發揮效用，加上韓天次的切入分球雙劍合壁，中大第三節追至60：64。

中大的邱廣華多次籃下開弓，但均未能博得罰球機會，中大轉向繼續外線發展，蘇冠維和韓天次繼續「交功課」先後轟入三分球，比數保持5分之內。韓天次的上籃無人可抗，雖然身形比下去，但中大的球場視野和「Timing」準確。此外中大更有「奇兵」蔡家榮包辦籃板和「Easy Basket」，中大在最後一分半鐘追至83：85，可惜2分之差卻被對手消磨太多時間，未能捉住勝利的尾巴，最後以85：90憾負。

以團隊防守望頂住對手的單打強攻，只是在下半場珠海主力的體力都沒有被消耗。（張倩儀攝）

梁嘉顯從學界到大專，即使有大師兄坐陣還是非常獨當一面。（張倩儀攝）

「有一點可惜⋯⋯」欲言又止，是因為一切都出乎韓天次意料之外。第三年的大專，終於不再只差一點點，以為終於打入四強就會做到自己的目標。眼現紅筋，男兒淚終忍不住落下：「因為今年再難贏的都贏到，難得入到四強，是我第三年第一次入。」

韓天次的第三年大專終於能打入四強，可惜仍未能踏足修頓。（張倩儀攝）

流着眼淚，韓天次續說：「大家落到場都真的為球隊，不會為了自己出場時間，即使有競爭都是良性競爭都是為了隊友好，可以互相支持是很難得的。」韓天次不捨陣容不再，不可以再同一班人爭入修頓：「今年練球都齊人齊心，後備和各方面都很好，今年目標也Set得高一點。」所以有事都做好了，只差在自己的發揮。

cap 城大 70：62 浸大（張倩儀攝）

cap 城大 70：62 浸大（張倩儀攝）

城大力克上年亞軍入決賽

另一場男子四強就由城市大學對上去年亞軍浸大，城大今場外線發揮出眾，特別是Kovac Veljko三分屢屢命中，浸大首三節一直處上風，卻在主力許烜行一次違反運動道德犯規使得形勢逆轉。雖然城大主力潘文豪在第三節就五犯離場，但仍無阻城大以70：62勝出。