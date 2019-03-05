【大專籃球】四年大專後的自己　任栩燕：是有遺憾

4年大學生涯，三次大專盃季軍，今年準備迎來第4次。 「唉這樣說我就會想哭。」任栩燕依然笑得大眼睛彎彎，眼中有一絲絲的紅筋，憋著眼淚的感覺。最後一年，城大開季以後一直被大家視作衝冠的陣容，昨天（3月3日）4強中以64：67不敵去屆的冠軍理工大學。

「最後一年，年年都第三，只可以說非常失落。」

對球員來說，這樣僅僅地輸3分，大概比輸30分可恨；30分的遙遠，可以是對手的超水準發揮，可以是自己技不如人，但3分，是可追卻又追不到的飲恨。

「有時候都想有一年是第五或更差，跌得好慘然後才可以谷低反彈。」任栩燕開玩笑的說，她一邊看我，一時眼角掃過我背後剛開始的另一場4強賽，賽果已定，40分鐘也過去了。

今年任栩燕表現比以往突出，最後一年拼盡只想不留遺憾。（張倩儀攝）

身形優勢在女籃中是吃香的，加上任栩燕有一定外投，是一個愈來愈難纏的對手。（張倩儀攝）

「這麼多場，今場才算是收貨吧，不過大家都快畢業，以後都不會再有這個陣容出現。」她說。過去一年，從大專、女子甲組和到剛成為港隊新丁，她想變成一個堅強的人，像不像都好，至少她想，她不好意思的笑到挨後。「可能大家覺得我技術有變好，但其實以我在大專打第四年，應該要站出來幫隊友，但我還是要隊友和教練提醒。」

籃球路還很長。 城大女籃主力 任栩燕

四年大專，很大機會四年季軍，接下來一場還要是打好。（張倩儀攝）

因為對城大這個陣容來說，季軍總比第四名好，總算是一個交代。（張倩儀攝）

「可能我不是特別出名，也不是某一件事很強。」她續說，「籃球路還很長。」很多人都以打入修頓為目標，任栩燕不例外，只是不是再以學生身份，「以後打不同的球再來吧。」大專完結，帶著遺憾走進下一個關卡。