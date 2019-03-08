【NBA】42歲卡達希望再戰多一季　能否與奴域斯基齊破紀錄？

42歲的NBA球星卡達（Vince Carter）表示，他希望再戰多一年，到43歲才退休。如果這名鷹隊老將真的打多一季，將會以22個球季打破NBA史上效力最多球季的紀錄

42歲的卡達在美國時間昨日（3月7日）接受電視台訪問，被問到打算幾多歲退役，他回答：「43歲。」

卡達去年夏天與鷹隊簽約一年。（Getty Images/資料圖片）

「我認為我可以再打多一年。」已經在NBA征戰21個球季的卡達續說：「每到年底，我都會從頭到尾徹徹底底了解自己的感覺。明顯地，如果機會來臨，我的電話響起，有球隊對我有興趣的話，這是一件好事。」

卡達在1998年出道，最初效力速龍，其後打過籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊及帝王，去年夏天與鷹隊簽下一年值240萬美元的合約。卡達至今在聯盟打滾21個球季，與加尼特（Kevin Garnett）、奇雲韋利士（Kevin Willis）、柏利殊（Robert Parish）及奴域斯基（Dirk Nowitzki）共同保持紀錄；其中奴域斯基是另一名現役紀錄保持者，尚未公布會否於今夏退役。如果卡達及奴域斯基也繼續打的話，兩人會將這個效力NBA最多球季的紀錄延續至22個球季。

卡達今季的三分球命中率為職業生涯最高。（Getty Images/資料圖片）

卡達在1998年起於NBA闖蕩，首支效力球隊是速龍。（Getty Images/資料圖片）

曾8次入選明星賽的卡達，在訪問中再表達有意繼續打NBA的願望，他說：「對我個人而言，我還有能力打多一季，為何不打？我們看看之後如何發展。」卡達今季在鷹隊老而彌堅，平均每場上陣16.6分鐘，場均攻入7.1分；值得一提的是，他今季的三分球命中率有40.9%，是他職業生涯三分命中率最高的球季。