【NCAA】威廉臣強勢復出　13次起手全中　大力入樽力證膝傷無礙

被譽為「體能怪物」的威廉臣（Zion Williamson），早前為杜克大學出戰鬥北卡羅萊納大學，但僅出場36秒便因傷退下火線。威廉臣在避戰6場後，再度出現在杜克的名單上，在NCAA大西洋沿岸聯盟（Atlanta Coast Conference）錦標賽中復出，全場13射全中，交出29分及14個籃板，以行動證明膝傷已無大礙。

威廉臣在2月底為杜克大學（Duke University）主場披甲，迎戰勁敵北卡羅萊納大學（North Carolina），但威廉臣在該仗甫開賽初段，便扭傷膝蓋退下火線，而他亦出現場上罕有的意外，他的籃球鞋鞋底破裂。在「爆鞋」事件及受傷後，威廉臣在休息6場後，再度返回賽場，為杜克披甲上陣。

威廉臣在2月底時觸傷膝蓋，更發生「爆鞋」的罕見事故。（Getty Images）

杜克在ACC錦標賽中，8強與雪城大學（Syracuse University）交手，威廉臣以正選身份重回賽場，並在早段已經火力全開，成功在對手手上搶去籃球後，單人策動快攻，以一記強而有力的單手入樽完成，以證明自己的膝傷已痊癒。

威廉臣在今仗銳不可擋，全場13次起手全中，加上多次的大力入樽，交出全場最高的29分及14個籃板的「雙雙」數據，亦錄得5次偷球。另外，隊友RJ巴納特（RJ Barrett）貢獻23分，以84：72擊敗雪城大學，躋身ACC的4強，將與北卡羅萊納再度碰頭。

Ha vuelto de su lesión Zion Williamson 👀

Vía @SportsCenter pic.twitter.com/QEvtJbGT5X — Jordi Jimenez (@Jordi10Jimenez) March 15, 2019

威廉臣與隊友RJ巴列特合共攻入52分，助球隊擊敗雪城大學。（Getty Images）

威廉臣今仗13次起手全中，同樣刷新在ACC聯盟新紀錄，以這個亮眼數據復出，以行動回應外界對他傷患未癒的質疑，「我對重返賽場感到十分良好，與一眾隊友在場上合作感覺十分愉快。對於外界對我的膝傷有疑問，我十分感激他們的關心，我的膝蓋感到十分正常。球隊確保我的狀態可以應付比賽，才讓我上場。」

威廉臣今仗多次大力入樽，力證他的膝傷已癒。（Getty Images）

威廉臣賽後表示十分希望重返賽場，但坦言今仗亦有美中不足之處，「我希望為球隊注入活力，並準備好『殺死』每一場賽事，助球隊獲勝，沒有事比重返賽場更好。不過，我在今仗的罰球線上的表現不佳，所以我絕不能稱我今仗表現完美。」威廉臣今仗9次在罰球線起手，但僅兩次命中。

威廉臣賽後表示希望在場上可以「殺死」賽事，助球隊取勝。（Getty Images）

威廉臣表示重回賽場感高興，並指與杜克隊友同場感覺愉快。（Getty Images）

另外，今仗亦有爭議的場面發生，威廉臣在上半場早段大力入樽後，在返回後場時，疑似被對手侯活（Frank Howard）的右腳絆倒，幸威廉臣未有受傷。侯活在賽後表示並非刻意，而是一場意外，「我絕對不是刻意絆倒他，當我知道我踢中他後，我亦以手勢向他示意抱歉。」