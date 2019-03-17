【HBL・台北直擊】南山高中登上后座　最後半分鐘奠勝

完場未完場，傻傻分不清。最後的0.79秒，南山高中的彩帶就急著從天而降，不過幸好不是「關家姐」事件，南山高中女籃最後以65：61小勝永仁高中，繼去年居亞後登上終台灣高中籃球比賽（HBL）后座。 張倩儀 台北直擊

歷時半年的台灣高中籃球聯賽（HBL）周日（3月17日）終於在小巨蛋拉開決賽戰幔，力爭女子組三運霸的普門中學在昨日的四強戰中以59：77落敗，被去年的對手南山高中復仇成功，最後決賽戲碼就由南山高中對上永仁高中。

HBL・台北直擊：陳靳豫萱穩定發揮，入局快帶著南山也能先拔頭籌。（張倩儀攝）

HBL・台北直擊：台灣總統蔡英文也到場觀賽，全情投入支持學生。（張倩儀攝）

開局兩秒，永仁內線主將吳瑋茹先吃下一次個人犯規，首節未過半就已錄下兩次個犯。

兩隊用半節時間入局，外投手緊，但南山迅速回神，陳靳豫萱狀態不俗，又屢次博得罰球機會，助球隊漸拉開比數。但永仁也漸入佳境，吳瑋茹頻頻殺入外線亦雙管齊下，但首節小以13：17落後。

HBL・台北直擊：李吟娸的大爆發，助南山順利登上后座。（張倩儀攝）

南山李吟娸發力，三分得手振奮士氣，李盈潔一記快攻將比數拉開10分之差。

永仁要在「大出血」前止血，轉用更積極的全場緊迫，加上林佳蓉的「In Your Face」三分一度追回單位數分差，但仍以26：37進入下半場。

HBL・台北直擊：完場前的一分鐘，南山全隊的情緒經已非常高漲。（張倩儀攝）

換邊後，陳靳豫萱和李吟娸繼續穩定發揮讓南山得以保住優勢。但永仁沒有放棄一絲希望，吳瑋茹兩度殺入中路命中，林佳蓉則火力全開，怒射三分再快攻，一口氣連取5分，直到第三節完個人砍下21分，永仁亦力追至47：52。

HBL・台北直擊：完場前的小插曲，最後的0.79秒，南山高中的彩帶就急著從天而降。（張倩儀攝）

永仁的內線和籃板球方面都較有勝算，但個犯問題爆發，曾萱儀和許可欣皆身負4犯，但林佳蓉繼續「Unstoppable」；相反南山停濟不前，被永仁追平55：55。

比賽最後一分鐘才是「戲肉」，陳靳豫萱的兩罰一中保有兩分的分差，永仁最後扳平的機會和球一樣被拋出場外，再被李吟娸中距離跳投得手。

當大家都以為比賽完結，就連彩帶都急不及待的落下，最後0.79秒一過，南山高中取下今屆的女子組冠軍。

HBL・台北直擊：南山高中女籃繼去年居亞後，事隔一年終於一嘗冠軍滋味。（張倩儀攝）

南山高中挫永仁登上后座圖輯（按圖放大）