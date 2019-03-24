【大專籃球】中大爭勝心大爆發　鬥城大贏足全場奪季

大專盃進入最後階段，今日（3月24日）季軍戰可是在四強失利一心要雪恥的球隊，但現實是勝者只有一個。女子組城市大學上場3分不敵理工大學，感受到只差一點點之痛；中文大學則大敗於浸會大學手下，經歷了被「大炒」之苦。最終由中大以63：47「贏足」40分鐘，成為今屆大專盃季軍。

同樣經四強一場慘痛經歷後，兩隊入局奇快，不久就有徐穎榆三分入球先開紀錄。中大拼勁十足，相比之下城大的起手次數較少，由吳子筠三分振奮士氣。中大對勝利的渴求從快攻可見，一打二都能咬緊牙關硬上，加上古芷程大爆發，一口氣砍下7分，首節以27：16打出優勢。

中大的進取讓城大有點無力招架，加上主力高婉玲在籃下碰撞傷出，得分繼續由吳子筠和黃靖浠支撐。中大快出快入的打法，同時消耗兩隊的體力，但換出後備，中大的節奏明顯變得更急，分差維持10分內，半場以39：29領先。



石文雅在內線雖然身型不佔優，但仍為隊友製造多次機會。（張倩儀攝）

古芷程大爆發，是為了讓隊友在最後一場不留遺。（張倩儀攝）

第三節大亂，進攻急以致不停出現失誤，兩隊不停來回跑卻沒有太多進賬。城大在混亂間找到優勢，外圍頻頻交入內線讓黃靖浠盡用身材優勢單打，將比數收窄至6分之差，但在這一波攻勢後又被中大拉開至38：50。

今場中大的殺氣，在快攻的膽色上可見。（張倩儀攝）

場上哪裡都是古芷程，上籃籃板助攻和中距離皆有。（張倩儀攝）

中大身型雖然不及城大高大，但籃板和防守也是下足工夫，順利讓城大每次都只能造出單次的攻擊。中大外線交齊功課外，換入石文雅在內線打出幾次「Easy Baskets」。中大帶着雙位數分差到最後，以63：47「撼贏」城大拿下季軍。

吳子筠的外射更見準繩，兩球三分穩住軍心。（張倩儀攝）

+ 4 + 3 + 2

古芷程為Final Year隊友而戰

今場中大有十足的拼勁，特別是遇神殺神的古芷程。「我不是最後一年，但我都當是最後一場的般打。」今天全隊中大女生眼中都有一團火，一打二的快攻都能攻入，因為這一場比賽也沒有「Take Two」。「因為很多和我一起進來的隊友今年都Final Year，自嶗卻多讀一年，今場想為她們打好一點。」看到隊友的求勝慾望，自己也要多走一步。

黃靖浠在內線發威，一口氣將比數拉近至6分。（張倩儀攝）

大專盃女子組季軍：香港中文大學。（張倩儀攝）

「今場大家入局快，大家都比平時打得好，也不止一個進攻點。」滿滿新人的中大經一年磨合終以第三作結，來年還是有同樣的情況出現：「就是因為太多新人，新人的能力好但默契卻成問題，來年也會多幾個，希望舊人的經驗和默契會愈來愈好。」提早發現問題，來年將要期待中大的捲土重來。