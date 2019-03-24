【大專籃球】浸大1分險勝中大　許烜行無悔大專戰甲一

四強失利的震撼，重新振作的中文大學和浸會大學今日（3月24日）季軍戰首度碰頭。開局打好先佔優勢，還是從後趕上好，大家會說把握到最後才贏家，這一仗浸大以一分之差擊退中大，最後以71：70奠勝。

開局浸大就打出主場之利，許烜行三分命中，展開領先之路，但他腳傷纏身上陣時間不能過長，換出黃文康撐起全隊。中大隨即進入狀態，主力韓天次中距離發炮，急起追分；但罰球線上卻手風不順，兩罰皆失情況偏多。另一邊，浸大的犯規問題嚴重，進攻犯規、違犯道德犯規「樣樣有」，分差更一下子被中大追回，半場僅以36：31領先。

許烜行賽前就已經表示自己上陣時間會很少，因為腳趾骨膜發炎連走路都很痛。（張倩儀攝）

出場就轟入一記三分，但他笑言這個獎杯是隊友為他帶回來的。（張倩儀攝）

中大和浸大下半場繼續拉鋸，雙方頻頻送對手上罰球線。梁嘉顯下半場發力，在關鍵時刻挺身而出，隨韓天次的三分得手將比數追至52：53後，梁嘉顯再入三分，外加偷波快攻上籃。

但浸大也沒有鬆懈，黃裕傑和楊子豐多次殺入籃下，令比數保持1分之差。梁嘉顯轟入三分更博得「And1」可惜罰球「炒粉」；另一邊則有沈峰瓴零度中距離得分而比賽卻剩最後10秒，最後中大以70：71憾負，再一次只差一點點，屈居殿軍。

第一節出場不足一半，可能是因為腳痛，許烜行就回到後備席休息。（張倩儀攝）

本來領先很多的浸大下半場越打越急，導致失去自己節奏，只好在最後一節繼續和中大拉鋸。（張倩儀攝）

許烜行最終戰的遺憾

浸大的主場之利，驚險地帶來一個季軍，雖然失落了冠軍夢，但今季都終算圓滿。今場一直在場邊，上陣也只有數分鐘的許烜行走過了大專最後一場賽事：「雖然自己沒有參與很多，但全靠隊友這一年來的努力，臨場發揮冷靜又打出團隊的合作。」因為腳趾骨膜發炎，疼痛難忍，雖然賽前吃了止痛藥都只好留守板櫈。

韓天次和梁嘉顯打出多球士氣波，最後卻敗在罰球的命中率。（張倩儀攝）

兩場的季軍戰氣氛極佳，其中男子組的賽事浸大有主場優勢，大批同學到場支持。（張倩儀攝）

「沒有甚麼好想的，放下了冠軍的包伏就好好為這一場努改，這個季軍值得。」最後一年，最後一場，許烜行不再是大專球員了，「 絕對是一個遺憾，畢業了，接下來就是希望在甲一打好新的一頁；這一年努力過就OK了。」一個隊友帶來的季軍，想當年，他也曾說過隊友依賴自己，希望全隊都能太當一面，「今場證明了不是沒有誰不行，這個季軍是大家的，這幾年大家都成長了很多。」