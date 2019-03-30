【大專籃球・分析】決賽戲碼具新鮮感　理大浸大外線再火併

只差最後一步大專盃又要步入完季，決賽依舊在修頓燃起戰火。打拼到現在這一刻，男、女各兩隊的院校將會使出渾身解數，明天（3月31日）看看是能夠順利衛冕、重返榮耀還是打破校史？

去年躋身男、女子決賽的4隊中，今年只剩下女子組冠軍理大；去年的男、女子組亞軍浸大男子隊和中文大學女子隊，於4強分別不敵城大和浸大，終以季軍完結今季。取得男子組六連霸的理大，今年在小組賽僅列第三無緣4強，最終取得第5名。

因此，今次的冠軍戰對碰可謂充滿新鮮感；力爭衛冕理工大學女子隊，將與浸會大學爭逐后座，男子組則由珠海學院和城市大學決戰。

女子組決賽： 15：00 理工大學VS浸會大學 男子組決賽： 16：30 珠海學院VS城市大學

對浸大這個陣容來說，磨合3年就為了打入修頓的這一刻，不論贏或輸她們都已是超額完成。（張倩儀攝）

女子組：理大VS浸大

理大牌面略勝 「球星」磨合成關鍵

去年理大女籃的冠軍陣容沒有太大變動，加上小組賽曾對上浸大，最終以58：45勝出，這樣看來理大牌面上略勝一籌，但理大一直以來的隱憂正是球員們各自的發揮和磨合。理大集多名甲組球員以及前協恩主將，各人的個人能力如得分、突破甚至體能和速度都「儲備十足」，但畢竟籃球不是個人運動，場上5人的合作關乎球隊的每一個攻勢和防守的順利與否。就像「All Star」陣容，如何讓「球星們」成一體才是最重要。

至於狀態方面，理大在4強鬥城大一役的罰球準繩度，讓人大跌眼鏡，可能是關鍵一場，當家主力李祉均和雷淑怡都顯得非常手緊，到最後一節李祉均才挺身而出保住決賽席位。

理大上場憑內線攻破浸大，今次也同樣希望能在關鍵時候做到籃下的突擊。（張倩儀攝）

理大的板櫈深度也不容忽視，即使是後備入替的也是甲組的主力球員，其中趙嘉渝每每上陣都能交足功課，不管是得分上還是組織上都有很大作用。（張倩儀攝）

浸大射手多 有利輪換得分點

雖說理大後場火力十足，但浸大的「大心臟」劉常學讓對手處處提防，她的中距離跳投的命中率和李祉均可以一拼，加上浸大早前在4強大比數以64：42擊敗獲譽強隊的中大，注下強心針。

浸大射手滿門，包括文曉情、鄧凱蓉等。雖然射手重手感和狀態，但多射手正可以輪換得分點的角色，相信理大會針對這一點，將防守重點放在外圍起手，守得愈出一方面消耗對手體力，也能減少對手外圍起手次數。而浸大內線在上場小組賽被理大在第三節攻潰，憑內線曹汶慧和廖潔盈等人炮轟多分奠勝；籃下的犯規問題亦變相拱手讓出勝利。

浸大的內線身形佔優，但後場球員也要幫補籃下的壓力。（張倩儀攝）

謝亦霖復出，雖然速度和靈活未回復到最佳狀態，但從甲組銀牌的表現看來手感並沒有消失。（張倩儀攝）

踏足修頓 理大球員經驗較佳

兩隊的外線可謂「五五波」，惟明天登上修頓的「大舞台」就要看球員的心理質素。浸大這個陣容三年來首闖「大場」，理大眾將則從中學就有不少機會踏足修頓，相信經驗和心理都會較好。

陣容方面，浸大主力黃雅雯因腳傷缺陣，得分負責需平分在其餘隊友身上，緊張加上壓力有機會弄巧成拙。理大則謝亦霖、張華倩和尚栩熒傷癒復出，在控制節奏和外投再添人腳，板櫈深度也有提升，火力就不再只集中於李祉均身上。因此浸大的聯防除了要防範內線的突擊，也要小心理大的「剷分」和入楔。

李祉均的中距離跳投依然具殺傷力，必然會被對手重點盯防，要輕鬆得分並不是那麼簡單。（張倩儀攝）

黃雅雯缺陣，浸大眾將要分擔得分的責任，劉常學更是首當其衝。（張倩儀攝）

男子組：城大VS珠海

城大打整體 珠海4將超班

男子組方面，兩軍打法大不同；城大偏向打團隊，珠海則勝在4名主力個人能力超班。城大今年的人腳亦和去年相約，但各人的打法和球隊的磨合愈見成熟，特別是在關鍵時刻的把握力和決定都足以助他們取勝。內外的人腳皆齊整，雖然安家仲和葉耀邦皆未能出戰，但外有何倚富和潘文豪，內有蔡鴻興和何俊傑鎮守，加上Kovac Veljko的三分猛烈，得分點並不成問題。

Kovac Veljko的三分火力猛，城大的得分點並不成問題。（張倩儀攝）

蔡鴻興在籃下持球進攻的板斧多，但面對珠海的內線未必能輕鬆發揮，防守上也會有點吃力。（張倩儀攝）

中大消耗戰術鬥珠海未奏效 城大或可以此為鑑

但城大在防守上有不勝負荷之憂，珠海的4大主力鄧志恒、鍾俊昇、葉俊傑和蘇尚瀛皆是甲一球員，接受過職業球員強度的訓練，個人能力和經驗較一般大專球員高出一班。4人今季以來都大致「打足」全場，僅有1、2分鐘休息，但見4強的「停錶」賽，珠海對上同樣大打團隊籃球的中大也並無體能上問題；中大的消耗體力戰術並不奏效，反而內線被鄧志恒攻破，夾擊都未能守住籃下。城大或需以此為鑑，如何善用聯防限制對手主力單打獨鬥甚至是快攻補上；珠海一招就拆下多隊的招牌，反擊快攻攻上前場簡單俐落，即使後來被五打四守死都能分到第五人身上射一記「Wide Open」，被視作弱點有時候反被捅一刀，黎梓健的外投都不能輕視。

潘文豪在外線「幫一把」，何倚富或未能單打獨鬥，能剷善射的他可是一大救援。（張倩儀攝）

珠海內線較有優勢，全因四子平均身高超過1.85米，剷入籃下猶如硬碰高牆。（張倩儀攝）

身高上城大被珠海的主力比下去，但人腳的輪換上就有更多空間。雖然中大有過一次失敗經驗，但體力消耗的確能再一試，加上城大得分點多，能減少會「自曝其短」的個人單打機會。運用教練梁民熊的戰術增加球的傳送和轉向，防守和進攻上亦要盡用能夠「人多蝦人少」的優勢。城大磨合4年終打入決賽，默契上固然比新陣容的珠海好，但男籃對壘常言是「格食格」，特別是今季尚未碰頭的兩隊可是值得一看。

除了個人單打能力，另一看點就是控衛葉俊傑的精彩助攻。（張倩儀攝）