【NBA】勒邦占士因電影拍攝缺陣世界盃　不排除出戰東京奧運

勒邦占士今季無緣帶領湖人打入季後賽，同時亦因鼠蹊傷患而提早休季。占士在今夏將拍攝電影《太空也入樽2》，所以將不會出戰今年8月在中國舉行的籃球世界盃，但他或許會在明年的東京奧運，再披起「夢幻隊」的戰衣。 另外，被譽為「占士接班人」的威廉臣，則有機會在今夏代表美國出戰籃球世界盃。

湖人今季在勒邦占士的帶領下，同樣無緣季後賽，連續6季未能躋身季後賽。「大帝」在季尾時，亦宣布因鼠蹊傷患而「收咧」。占士早前接受網站「The Athletic」的訪問時，透露今年夏天將會投入電影《太空也入樽2》（Space Jam 2）的拍攝工作，所以不會出戰8月在中國舉行的籃球世界盃。

占士今季未能帶領湖人重返季後賽，更提早因傷收咧。（Getty Images）

由占士主演的電影《太空也入樽2》將在明年夏天上映，他在今夏需投入拍攝工作。（Twitter截圖）

雖然占士今年將不會披起美國隊的戰衣，但他或在明年再度為國家隊效力，出戰2020年的東京奧運。占士表示，參與奧運與否，將視乎身體狀況而定，「我有可能參加東京奧運，但要視乎明年個人的身體狀況，才決定會否出戰奧運，但我很喜歡奧運。」

「大帝」過往曾經三度征戰奧運會，並取得2金1銅的戰績，但他在16年奧運的時段決定休息，所以未有隨隊。如果他參與東京奧運，將會是他第4度為美國征戰奧運。

占士曾三度為美國出戰奧運，並取得2金1銅的佳績。（Getty Images）

如今美國隊由馬刺教練普波域治執教，將在今夏領軍戰今屆的籃球世界盃。《紐約時報》的記者Marc Stein透露美國隊有意將杜克大學的威廉臣（Zion Williamson）徵召入伍，有望成為安東尼戴維斯在2012年奧運後，另一位未在NBA上陣便先披美國隊戰衣的球員。不過，該名《紐約時報》記者透露有關方面未與威廉臣進行任何溝通。

杜克大學新星威廉臣的表現受外界關注，大有機會在今年的選秀加入NBA。（Getty Images）