【高級組銀牌】南華力挫東方龍獅成功復仇　率先晉級勝方決賽

男子高級組銀牌賽周四晚（4日）迎來一場由東方龍獅與南華合演最具話題性的對賽，這場去季甲一總決賽翻版對決結果在7個月後出現另一個結局。 南華今場大打士氣波，在羅意庭及蔡再懃從外線得分，加上朱亮在中距離得手，上半場已助球隊以47：29拋離東方龍獅。反觀東方龍獅憑漢尼拔在籃下得手撐住球隊，高低位傳球得分在下半場被南華從中攔截拆解，不過南華因球員體能下降令他們險被東方龍獅反勝，最後南華以67：60保住勝局，打入勝方決賽，更一吐去季甲一總決賽不敵東方龍獅烏氣。

去季東方龍獅在甲一總決賽落後局數0：2後，力追3場逆轉勝南華，首奪甲一總冠軍。兩隊今季在高級組銀牌賽四強再次對壘，爭奪打入勝方決賽的資格。

經過休季期間的操練、部署，捲土重來的他們變得更強，今場他們派出朱亮及吳俊欣輪流在內線牽制東方龍獅洋將漢尼拔，加上羅意庭策動攻勢及能剷善射的蔡再懃屢屢突破並從三分線輕鬆得手，攻守相當流暢。

反觀東方龍獅眾將可能因周三晚（3日）剛戰畢東南亞職業籃球聯賽季後賽，體力尚未完全恢復，令以往擅以三分球建功的李琪、劉子禮似乎相當手緊，球隊進攻較受制肘，只多從高位傳至低位讓漢尼拔在籃下得分，球隊表現失準下令他們在上半場以29：47大比數落後。

東方龍獅的漢尼拔（白衫）今場多在籃下接應外圍傳球，從而上籃得分。（任祉羲攝）

南華的吳俊欣（右）今場貼身「招呼」漢尼拔（左），不過仍難阻對方個人轟入30分。（任祉羲攝）

半場易邊後，雙方在第三節似乎陷入膠着狀態，僅由漢尼拔與陳兆榮在內外線得分，但未能縮窄差距，南華進攻情況亦被東方龍獅嚴密防守干擾，大大影響他們命中率，此節僅得6分，以53：39完第三節。

吳俊欣（左二）為蔡再懃單擋，擺脫防守製造進攻機會。（任祉羲攝）

南華第四節以人盯人戰術力阻東方龍獅進一步縮窄分差之餘，更大大消耗對手體力，令他們久攻不下，加上屢次趁東方龍獅從高位傳球至低位時從中攔截製造快攻反擊，一直將比數差距控制在10分以上。

東方龍獅因盯人戰術令他們傳球失誤連連，加上末節中段隊犯已滿，屢次將南華球員送上罰球線。不過南華亦因隊犯問題，被東方龍獅的蕭鍵勳、漢尼拔博得罰球追至53：64，隨後陳兆榮命中三分球追至57：64，大振士氣，漢尼拔再在籃下補籃得手追至60：65，打出一波小高潮。

可惜上半場失分太多，最後南華在蔡再懃、羅意庭等4位球員得分上雙下，以67：60力挫東方龍獅，一報去季季後賽之仇外更打入勝方決賽，將對永倫或滿貫一仗的勝方。

吳俊欣（中）及朱亮（右）在籃下夾擊東方龍獅的陳翊麟（左一）。（任祉羲攝）

羅意庭透露新任教練巴拿莫域提升他們戰術的執行力，令他們更能隨機應變，有時更隨時「考問」戰術。（任祉羲攝）

以勝仗一吐去季烏氣，今場貢獻12分的隊長羅意庭直言歸功於新任教練巴拿莫域帶來的衝擊：「不論是團隊戰術或心態均有進步，尤其是他會因應對手的打法在賽前提醒我們將有機會出現的情況，再下達戰術讓我們執行或拆解，令我們在場內面對變化亦不再束手無策。」

球賽千變萬化，教練無法時刻提醒如何應對，當下只能由球員在場內隨機應變，這種戰術執行力並非單靠一朝一夕便能養成，羅意庭透露教練要求相當嚴格：「他在每次操練時都會向灌輸不同理念，有時賽前更會突然考問球員如何執行某一個戰術，務求加深大家印象，令到全隊12人都清楚戰術如何執行及變化。」在如此嚴師指導下，相信南華今季定必更有進步！

東方龍獅射手劉子禮（中）今場手風麻麻，他改以速度突破。（任祉羲攝）

高級組銀牌賽：南華Vs東方龍獅

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