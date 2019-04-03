【高級組銀牌】劉子健短暫退役重返球場　找回比賽狀態再闖甲一

是甚麼令到永倫的劉子健宣佈退役後，又再次復出呢？是愛還是責任？或許是不捨……今年初突然在社交網絡宣布退役的本地名將劉子健，昨晚（2日）披上熟悉的永倫戰衣，出戰男子高級組銀牌聯賽，今年9月將滿40歲的他腳步功夫、體能不減，離開後再回來，還是原來的那個他。

再次穿起往常的8號球衣，放下籃球一個月的劉子健依舊發揮其射手本色，到底是甚麼讓他決定再次復出，重回球場呢？「之前因為家庭因素所以先想專心處理，所以選擇退役。退役之後，身邊不少學生或前輩們都覺得我還能跑動，尚有能力繼續踏上甲一賽場，碰上已安頓好家庭情況加上許生力邀，2月尾再決定復出。」劉子健口中雖說著自己來回跑動幾次已經氣喘，不過昨晚一仗的表現確實看不出原來他已休息半年之多，那種與生俱來及累積多年的籃球感覺是騙不了人的。

劉子健再次穿起那代表他的8號球衣。（任祉羲攝）

就算缺席超級工商盃及工商盃，劉子健（左二）球技不見生疏。（任祉羲攝）

雖然劉子健在昨晚一仗命中一記三分球作結，但看得出他在防守端以及持球「駁腳」傳送的貢獻，就算他才恢復七成狀態，不過還是展現以往風采。談及過去退役一個月的空白時間，劉子健直言起初絕不習慣：「畢竟自04年起14年來維持每周起碼4次操練，突然失去這個生活日常真的很奇怪，所以一個月前重投永倫訓練，整個人都開心起來。」

劉子健昨晚一仗命中一記三分球。（任祉羲攝）

劉子健（中）除了得分之外，還會「駁腳」傳球組織進攻兼在籃下幫忙衝搶籃板。（任祉羲攝）

今年9月滿40歲的劉子健未見老態，歸隊後的他轉變角色，憑經驗提點黃子謙、許烜行及廖鍵鋒，這位大師兄對後輩們都讚口不絕：「自己角色都是專注防守及射手工作，最重要是指點及鼓勵後輩們。黃子謙表現不錯，雖然他起初有點緊張，不過一入球便打回水準，希望大家合力助球隊衛冕銀牌冠軍！」

劉子健笑言希望能夠今年同樣滿40歲的周迎堅（左一）一起打得更久。（任祉羲攝）

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