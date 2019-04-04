【高級組銀牌】滿貫超水準發揮力壓永倫 首闖入勝方決賽鬥南華

滿貫眾將在周四晚（4日）於灣仔修頓室內場迎來球隊歷史性一刻，新加盟洋將費格遜穩定發揮衝擊永倫內線，加上葉俊傑在外投發揮以及歐陽維江防守盡力牽制永倫實力戰將泰那，在4名球員得分上雙貢獻下，合力助滿貫以72：68險勝永倫，首次打入高級組銀牌勝方決賽，與南華爭奪打入總決賽的資格席位，永倫跌入負方組競逐復活機會。

滿貫派出球員「車輪戰」防守永倫星將泰那，成功大大減低此子威力。（任祉羲攝）

滿貫甫開局即打出驚喜表現，球員間的協防成功牽制到永倫的進攻端，令對手難以突破防線，加上歐陽維江及葉俊傑輪流防守永倫得分主力泰那，降低他的得分威脅。

至於新加盟滿貫的費格遜簡直打出身價，他在籃下高效率得分能力令隊友放心傳球，甚至從外線起手，並由他補籃得分。滿貫一輪流暢的攻守令他們在上半場以33：29稍為領先永倫。

新加盟滿貫的費格遜令仗打出身價。（任祉羲攝）

費格遜一記霸氣入樽引來現場歡呼之餘，更為球隊大振士氣。（任祉羲攝）

滿貫在半場易邊後攻力未減，費格遜一記霸氣入樽引來全場球迷歡呼，且一再大振球隊士氣。

滿貫隨後繼續派出歐陽維江牽制泰那，他亦「交到貨」屢次干擾泰那之餘，更乘空偷波打出快攻上籃得分，再配合費格遜在籃下建功，進一步將比數擴大至55：45領先永倫完第三節。

對位防守泰那的歐陽維江拼命從外線開始縮窄防守，內線更有譚子健接應。（任祉羲攝）

歐陽維江勤於防守，成功在上半場減少泰那得分機會。（任祉羲攝）

不過滿貫戰至第四節因體力下降導致防守減弱，令泰那有機可乘擺脫防守，憑突破剷籃得分之餘更從三分線建功反超前至65：60。

可惜永倫其中一大防守主力方誠義個人滿犯離場，加上球隊隊犯已滿，屢次將滿貫球員送上罰球線，滿貫最後以71：68險勝永倫，首次打入高級組銀牌勝方決賽。

在暫停時間不難看到歐陽維江略現疲態。（任祉羲攝）

手長腳長的歐陽維江（左）更從中攔截永倫傳球進攻，再打出反擊。（任祉羲攝）

對於今場打出驚喜一仗，防守泰那功臣之一的歐陽維江直言令他們學到更多：「泰那是一位很好的對手，我們亦在防守上學習到很多。費格遜在內線的力量加強我們的攻守力度，令我們放心引對手剷籃。」

對於下一仗將面對南華，歐陽維江認為要就每個位置再針對防守：「南華是團隊型球隊，我們要再針對每個位置加大防守壓力。球隊雖然仍在磨合當中，不過今場勝仗證明到我們都是有潛質的球隊。」

重溫比賽精彩時刻（按圖放大）

+ 22 + 21 + 20

經過上半場消耗大量體力防守後，滿貫下半場在防守力度減弱，令泰那（左）成功屢次突破防線得分。（任祉羲攝）

永倫的方誠義（右）今場犯滿離場。（任祉羲攝）

在球隊奠勝一刻，滿貫教練呂楚威（右二）不禁振臂慶祝。（任祉羲攝）

滿貫將於下周二（9日）晚上8時40分在灣仔修頓室內場與南華爭奪總決賽資格。（任祉羲攝）

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