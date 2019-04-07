【高級組銀牌】漢友再次不敵東方　半場戰情緊湊　小將打出決心

男子高級組銀牌的次輪，曾以63分之差大勝的東方龍獅，今日（7日）再一次擊退安保漢友，以100：69大勝。雖然戰果一樣，但漢友眾將在上半場的把握力和決心驚人，毫不讓東方有機可乘，但體力不足的情況下仍無奈慘敗，而東方順利晉級將會對戰標準福建。

東方龍獅大勝安保漢友後，兩隊在銀牌賽次輪再遇，東方開賽連取6分，但漢友啟動「三分雨模式」，朱浩雯、黃銘德和趙鍵鋒三分屢射屢中，其中黃銘德連入兩球再快攻得手一口氣轟入8分。反觀東方進攻集中在漢尼拔身上，配以徐遠成的外投仍未能拉開比數。雙方比數膠着，漢友內線加強包夾，但無阻漢尼拔上半場獨取18分，東方以47：45領先回更衣室。

漢友上半場成功咬緊比數，惟換邊後體力下降未能保持一樣的把握力。（張倩儀攝）

漢尼拔的身型佔優，在內線有殺傷力，漢友以兩人包抄都無阻他獨轟38分。（張倩儀攝）

可惜漢友在換邊後，外圍把握力大減，加上出現太多失誤，將進攻機會拱手相讓。東方不斷為內線製造機會，以漢尼拔的身型優勢，下半場在籃下豪取20分，加上包辦籃板，助球隊第三節甫拉開比分至10的距離。漢友第四節組織上出現不少錯誤的判斷，幸在體力消耗下外投皆有得手，趙鍵鋒仍能打出水準，但籃底輸蝕，尤其蔡俊賢和溫梓豐要頂住漢尼拔耗費大量氣力，最後以69：100再一次不敵東方，但一眾小將上半場已證明自己的競爭力。

漢友在體力消耗下外投皆未見有得手，惟趙鍵鋒仍能打出水準，個人獨得全隊最高29分。（張倩儀攝）

黃銘德：再戰想證明實力不弱

上半場的專注和命中率，證明了漢友在上次對賽大敗後的決心，趙鍵鋒、黃銘德和朱浩雯的三分頻頻發出清脆的穿針聲，讓東方一度出現危機。其中最讓我記得和嘩然的一定是黃銘德連轟兩球三分再快攻得手，一連8分的攻勢都值回票價。「上場被大炒，今場再對很想證明我們不是那麼差， 60多分在籃球中真的是很大的差距。」黃銘德直言。銘記那一次的教訓，甲一的第一場是如此慘烈。

黃銘德連轟兩球三分再快攻得手，一連8分的攻勢都值回票價。（張倩儀攝）

「頭三節大家都很大決心不想被拉開，今場目標在20分內，可惜最後仍是做不到。」最終以31分之差落敗，但這一次看到的是進步，連教練翁金驊都 「拍爛手掌」：「下次再做好一點，告訴其他隊我們有一定競爭力。」黃銘德續說：「一開始友誼賽對南華，都發現對抗性比甲二差很遠； 由第一場的60分，到上場贏了遊協，大家看到我們防守上都有進步。」作為升班馬未必能一步登天，盡力進步是他們最想看到的：「今季看清自己和他隊的差距，盡力贏每一場比賽，最想看到每一場都比上場進步。」

漢友全場射入12球三分但仍以大比數敗陣。（張倩儀攝）

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