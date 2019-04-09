【籃鞋癡】球星身影鞋款呈現　踩住D.Rose 尼納特上戰場？

往往提到熱血籃球，大家也會聯想到漫畫裏的某某情節，惟當NBA球星畫成卡人像圖印到球鞋上，熱血感覺會有否提升？ 品牌adidas近期的「Geek Up」 系列鞋款正正就是把戴歷路斯（Derrick Rose）、夏登（James Harden）、尼納特（Damian Lillard）及麥基迪（Tracy McGrady） 的身影直接呈現在戰靴上，球星的特色更為顯著。

是次「Geek Up」系列分別於4名球星的著名戰靴上加以設計，重點為於鞋身加入該球星的剪影作點綴。

「Geek Up」的Derrick Rose系列，就是採用鞋款「D Rose 9」，然而配色上是經典「戴歷路斯」的紅黑配。（楊宇翹攝）

其中之一的Derrick Rose系列，就是採用鞋款「D Rose 9」，然而配色上是經典「戴歷路斯」的紅黑配。的確，要說到球迷心中的「玫瑰時刻」，成為NBA史上最年輕最有價值球員的公牛靈魂階段是不可或缺的時期；而紅黑配色，有如提醒我們他那光輝歲月的印記。也許球迷會說系列中的「D Rose 9」與去年推出的無異，惟重點在半透明的鞋底印有D Rose的剪影和簽名。

紅黑配加上白色線條，不禁令人想到公牛時代的「玫瑰」。（楊宇翹攝）

半透明的鞋底印有D Rose的剪影，意味着「玫瑰」的奮鬥精神。（楊宇翹攝）

+ 3 + 2

至於「Geek Up」系列中的「Damian Lillard」鞋款，可說是最多細節點綴的一款。採用的「Dame 5」分為前後兩段，前段印上泡泡形文字的「Trail Blazers」及「Hard Work」，鞋身後段印上尼納特過人的圖像，讓人隨即想到這名球星揚言「一生一球會」的話。然而重點當然亦是半透明的鞋底內也印上尼納特全身的持球動作。

「Geek Up」系列中的「Damian Lillard」鞋款採用「Dame 5」,並分為前後兩段。（葉詩敏攝）

前段印上泡泡形文字的「Trail Blazers」及「Hard Work」。（楊宇翹攝）

鞋身後段印上尼納特過人的圖像。（楊宇翹攝）

半透明的鞋底內也印上尼納特全身的持球動作。（楊宇翹攝）

+ 3 + 2

另外，今次亦有夏登及麥基迪的系列，分別是採用「Harden Vol.3」和「T-MAC 5」加以設計。