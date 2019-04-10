【大專籃球】尚栩熒射手的能耐　「我到現在還一直都在努力」

最大的競爭是不是每年的冠軍？不是，至少對她們來就不是。爭取冠軍至少有一隊人相伴面對，那壓力是可以分擔的；我想最可怕的競爭是一個人鬥一個人。 也是從協恩到理大，冠軍不絕的女生之一，尚栩熒也許不及師姐妹們出名和獨當一面，但她這也其中的一分子，這份努力出等不比其他人少。

知道她的時候，是幾年前的Nike League，除了知道是一個射手，也是因為她的化名：「因為有人說我像《寵物小精靈》中的那隻大奶罐，現在沒有人再叫我這個名，知道的都是『以前的人』。」奶罐，是一隻個性溫和，不喜與人爭鬥的小精靈，在格鬥的世界用自己的方法生存；作為『以前的人』，好像頓悟到這個不太好聽的化名中，其實和尚栩熒也是有那麼一點相似。

籃球路，走協恩到理大的十個年頭，尚栩熒沒有執意做主角，卻一直想做好自己射手的本份。（龔嘉盛攝）

「多年來身邊的隊友都很強……」前有李祉均，後有謝亦霖、張華倩，剛好是95年和97年的一批，96年出生的她正好夾在中間，卻顯得不怎麼樣。「自己一直都不能成為最出眾的一個，隊友的進步很快，當你知道自己未必能超越她們，但你還是會很想緊貼着進度。」她苦笑一下，「常說96這一屆比前後兩屆的光芒小，我很認同，她們在場的風範是很有的，一直都是隊友，好像習慣被carry。」

眼前的張華倩正是口中其中一個很強的隊友，但她們之間比起比較，更多的是互相扶持和成長。（龔嘉盛攝）

場上只有一個能得分，那防守轉攻總要有人去做，我就是這個角色。 尚栩熒

鋒芒畢露的隊友身邊，她已經很習慣，不搶風頭做好自己的樸素，是典型的協恩女生：「自己的性格也不是出鋒頭的人，覺得在團隊中可以參與就好了；我不是要做到最top，只想做到大家的配合。」場上的所有功夫都是為了得分而做的，但最後完成的只有一人，「場上只有一個能得分，那防守轉攻總要有人去做，我就是這個角色。」

可是說沒有比較是假的，當每天練球都見著同一班比自己強的隊友，也許只有兩個結果：一是放棄，二是像她一樣，追著大家的進度。「一直都在努力，努力到現在。」她笑了一笑，「收貨嗎？」我問。「一般。」她瞄了一下張華倩：「能說嗎？」續說：「其實我開季前手指尾骨裂，一直都沒有上場，但沒有人知道也沒有人發現。」

身邊太多光芒很多的隊友，可是尚栩熒就像她的化名一樣，是不喜與人鬥爭的感覺，是默默付出的代表。（龔嘉盛攝）

射手本色，就是等待。（張浩維攝）

「沒有人發現」這是一句心酸的陳述，眼神告訴我，她沒有鬆懈，一直以來都沒有：「趁這個時間休息，但有一直做Gym，等待回到籃球場的一天。」也許光芒比隊友弱，但從沒有忘記自己是一個射手，她所擁有的本事，「其實在場上，每一刻都在捕位射波，但很多時候們她都可以穩陣得分的時候，你不會停止她，你就在旁邊等；我一直都準備好，等待機會。」等待，是射手的能耐。

大專的兩個冠軍，最後一年的衛冕，很是安慰。（龔嘉盛攝）

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