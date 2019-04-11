【NBA】季後賽形勢一文睇清　馬刺鬥金塊　勇士火箭次輪或碰頭　

隨NBA常規賽於周四（11日）完結，進入季後賽階段，東西兩岸共16路人馬磨拳擦掌，爭逐總冠軍這個無上殊榮。 近年西岸競爭激烈，就連勇士都不再是一枝獨秀，首圈對快艇，若晉級隨時就要撼有夏登壓陣的勁敵火箭。 兩岸首圈最有先頭的對壘，應為西岸「二哥」金塊對7號種子馬刺。

公鹿及勇士分別成為東、西岸頭號種子，公鹿於NBA常規賽戰績60勝22負為聯盟最佳，若順利殺入總決賽，將得到主場優勢。常規賽57勝25負的勇士，首圈將會遇到同太平洋區的快艇，常規賽兩隊對賽勇士贏場數3：1，但季後賽無論氣氛、節奏及激烈程度都大大不同，所以快艇絕對有力寫下自己的「老八傳奇」，就如2007年首圈擊敗當年一哥獨行俠的勇士一樣。

快艇今季陣容星味不濃，但勝在夠實際，有力創下爆冷戰果。（Getty Images）

杜蘭特不用停賽，可於季後賽首戰出場。（Getty Images）

勇士的杜蘭特在常規賽最終戰，作客不敵灰熊117：132的比賽中，吞下今季第16個技術犯規，令到教練卡爾都大為緊張，即時轉身問勇士通訊副總裁列達，這名核心球星會否被罰停賽。當列達搖頭示意放心時，卡爾才放下心頭大石。因為常規賽的技術犯規數目，不會帶到季後賽，所以杜蘭特可以於周日主場對快艇的季後賽揭幕戰出場。

馬刺首圈對金塊，勢必激戰連場。（Getty Images）

西岸激戰連場

西岸近年競爭激烈，如第8位的快艇，48勝34負的戰績放在東岸的話，其種子排名將會是第5、第6（視乎對賽成績）。西岸列強實力於伯仲之間，就算是西岸首圈矚目大戰，「二哥」金塊對馬刺，誰勝誰負都不能太早定斷。拓荒者與雷霆對壘亦大有看頭，尼拉特及韋斯保克的星級控衛對決勢成焦點。

今年28歲的尼拉特，今季場均25.8分、6.9次助攻，為拓荒者的主要得分來源。「潮韋」韋斯保克今季保持全能表現，場均數據「三雙」無人能及，場均23.1分、11.1次籃板及10.7次助攻，這位新一代「三雙王」與尼拉特鬥法定會擦出不少火花。

公鹿季後賽能走得多遠，要看艾迪杜高普的發揮。（Getty Images）

東岸非無競爭力

NBA近年東弱西強，但相比起之前騎士一枝獨秀，現時「一哥」公鹿並非完全拋開對手，第2種子速龍比之陣容更完整，只要艾迪杜高普發揮不如理想，公鹿整隊表現會大受影響。東岸現時可謂「四強並立」，公鹿、速龍外還有傳統勁旅塞爾特人及76人，哪一隊能殺入總決賽仍是未知之數。

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