【NBA季後賽】揭幕首日連場爆冷　勇士居里刷新紀錄　馬刺挫金塊

無論常規賽有多強，NBA季後賽沒有「必勝保證」。今季季後賽周日（14日）開打，連場爆冷令首圈更精彩。 東西兩岸的前列分子，首日只得勇士贏波，屈居西岸第2的金塊，首戰就以96：101不敵7號種子馬刺。

勇士首圈主場對西岸8號種子的快艇，有居里轟入個人季後賽新紀錄38分，全場16射11中的他在第三節射入今仗第8個三分波後，更超越了一代名將雷阿倫，以386次外投命中成為季後賽入最多三分球的射手，主隊以121：104擊敗快艇，為今年季後賽取得好開始。

居里攻下季後賽新高38分，助球隊取得好開始。（路透社）

杜蘭特完場前與比華利齊齊被逐。（路透社）

居里賽後表示「能追過阿倫、米倫等名宿」，新紀錄極具意義。他說：「能與阿倫這樣級數的球員比肩，更要追過了他，這感覺真的很不真實。我真的感到光榮，亦很感恩有這樣的機會。我常開玩笑說，我射那麼多三分球，最好要入很多。」雷阿倫18年NBA生涯11次入季後賽，但已於NBA奮鬥11年的居里只用了7季就破紀錄，難怪勇士教練卡爾說：「他正值當打之年，仍有很多年可以刷新紀錄。」

今仗另一焦點發生於完場前5分鐘，杜蘭特偷波時與比華利發生碰撞，二人隨即起爭執，被球證分開，最後被球證直接趕出場。杜蘭特賽後表示知道對方定會打得更硬朗，自己亦早有準備，比華利則指自己不知道為什麼會被逐，但尊重球證的決定。

馬刺力挫金塊，作客取得第一場。（路透社）

季後賽首日連場爆冷

勇士首仗贏波，但「二哥」金塊就沒那麼幸運。金塊雖有中鋒祖傑交出10分、14個籃板及14次助攻，但仍是不足以擊敗馬刺，以96：101吞下敗仗。金塊今戰28次外投僅6次中鵠，把握力不足成為了勝負關鍵。雖然祖傑在嚴密夾擊防守下，成為NBA史上第4名首戰季後賽，就即時造出「三雙」的球員，但這名塞爾維亞球員輸波後直言紀錄「沒意思」。

速龍意外不敵魔術，後衛洛利沒有分數。（美聯社）

東岸方面，首天出戰的2號種子速龍及3號種子76人齊齊慘遭滑鐵盧。速龍雖有尼納特攻入25分，又有施亞琴交出24分，但當魔術的奧古斯丁最後3.5秒射入領先3分，尼納特射失追和一擊後，速龍最後以101：104輸波。他們的主將洛利全場7投0中沒有分數，至於林書豪沒有機會後備上陣。

至於76人對籃網的比賽，占美畢拿為主隊轟入36分，但在艾比迪因傷要限制上陣時間只得22分，射手列迪克亦被嚴密看管，未能提供火力支援，最終被有迪安祖路羅素攻入26分的客隊以111：102擊敗。76人球迷不滿賽果報以噓聲，令到今仗無甚建樹的施蒙斯大感不滿：「如果你要繼續噓，繼續支持對方好了。」

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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