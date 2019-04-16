【籃鞋癡】英雄X球星戰靴　電影球鞋同步上架

《復仇者聯盟 4》4月24日上映，惟現在已掀世界搶票熱潮，可見「Marvel」旗下英雄電影的受歡迎度是全球性倍增。 事實各類品牌多年來亦爭鋒與「Marvel」合作，推出聯乘產品，而今次這部英雄題材電影就與adidas攜手打造5對戰靴，把戲中英雄的本色與NBA球星賽場上的精神二合為一。

月頭《復仇者聯盟 4》公開優先購票，全港院線網站速速癱瘓，網上更有黃牛票放售，一張原價$250的3D戲票竟有人以$1000放售，美國的炒賣情況更為誇張，首日戲票被炒至$500美元（約3890港元）一張。

「Marvel」迷對第4集除了對未有消失的英雄組隊分配存有好奇，心裏亦想在「終局之戰」對各英雄的神話傳奇獻上最後致敬。

是次「Heroes Among Us」聯乘系列亦於《復仇者聯盟 4》上映日同步上架，而「Marvel」亦為 夏登、尼內特、簡迪斯柏卡、禾爾和麥基迪等球星制定漫畫形象。（品牌提供）

品牌adidas於「Marvel」全新的「Heroes Among Us」聯乘系列，就以電影中各式孤膽英雄形象與NBA球星夏登（James Harden）、尼內特（Damian Lillard）、簡迪斯柏卡（Candace Parker）、禾爾（John Wall）和麥基迪（Tracy McGrady）合一，以球鞋延續各種英雄神話。

Iron Man球鞋以「Harden Vol.3」為藍本（左起），尼內特的「Dame 5」為藍本的為黑豹主題，美國隊長主題鞋採用無鞋帶籃球鞋「N3XT L3V3L」設計。（品牌設計）

+ 11 + 10 + 9

最受大眾歡迎的Iron Man，球鞋以「Harden Vol.3」為藍本，紅黃配色加上Iron Man盔甲輪廓的立體紋綢緞絨鞋面，鞋舌更有鋼鐵俠頭盔標誌，Iron Man主題中亦見陣陣火箭風格。

然而深信光看黑紫配色，大家亦知球鞋以尼內特的「Dame 5」為藍本的為球鞋就是黑豹主題。黑色為主調鞋身前端配上如黑豹心口鏈的三角形紋飾，後段以「瓦干達」紫色幾何紋理呼應。

另一受盡粉絲愛戴的英雄美國隊長，主題鞋採用無鞋帶籃球鞋「N3XT L3V3L」設計。

Captain Marvel主題的球鞋以「Pro Vision」打造，神盾局局長Nick Fury為主題球鞋以麥基迪的 「TMAC 1」為藍本。（品牌提供）

+ 6 + 5 + 4

美國隊長配色的紅、白、藍為主調，而鞋舌的「五星盾牌」標誌及鞋底印上的「星」，可見「Captain America」味道相當濃烈。

說到《復仇者聯盟 4》的關鍵，當然非「Captain Marvel」莫屬，而是次主題的球鞋以「Pro Vision」打造，配上黃紅藍3色，鞋頭亦印有「Captain Marvel」心口的8角形星星。

系列最後一對球鞋以神盾局局長Nick Fury為主題，並以麥基迪的 「TMAC 1」為藍本， 黑銀色搭配和簡約設計，重點是鞋外側配上神盾局的盾牌標記。

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