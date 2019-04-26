【高級組銀牌】安青一分再敗陣　福建關鍵上籃奠勝

去屆回歸后座的福建，今季再以全勝姿態打入總決賽；對手安青繼上場以一分敵福建後落入負方決賽，士氣絲毫沒有減少，同樣以一分擊退從負方逆流而上的偉邦，取下入場劵再戰福建。兩隊內外兼備，實力相當，再戰也是非常緊湊，戰至加時才能分出高下，最終福建以58：57勝出，再次以一分擊敗安青。

開局安青的盧曉芳以零度中距離先開紀錄，但面對福建進取而又壓迫性大的防守，進攻節奏明顯較急；福建則有內線先發動攻勢，陳偉萍的入楔以及數次博得罰球，加上卓婷和劉常學的三分命中在首節尾段以16：12反超安青。兩隊保持單位數分差，福建換出多位小將，在鏟籃和突破方面有加乘，外圍則有卓婷的三分起手。但安青攻勢火力漸大，其中唐曉蕾挺身而出，半場獨轟10分，四罰全中再三分得手，打出7：0的攻勢，半場以25：24領先一分。

卓婷把握最後3秒的時間，順利攻入最後一次上籃，最終再以一分撼贏安青。（張倩儀攝）

高級組銀牌決賽圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

換邊後福建重整軍心，陳偉萍「And-1」加上黃芷晴三分命中反超一分；但球隊隱憂初現，犯規較多其中內線主力陳偉萍四犯在身，讓安青在罰球線上有機可乘。雙方比數膠著，黃芷晴再轟三分，古芷程便一球「Answer」，卓婷上籃追平，但安青籃下短傳後上籃奏效，第三節仍能保持4分優勢，以40：36領先。

場內座無虛席，遲來入場的球迷都席地而坐。（張倩儀攝）

場外球迷一度因不滿球證判決而擲出球鞋，隨後被逐出場。（張倩儀攝）

第四節陳偉萍重新上陣，在籃下多次博得犯規，後轉身入籃下也順利得手，助福建重新振作反超2分。但安青及時有唐曉蕾再射入三分，戰至最後一分鐘分鐘仍未能拉開比數。最後15秒，安青差點守住2分優勢，但盧曉芳在籃下犯規，由於隊犯滿額陳偉萍再獲兩球罰球，全中助福建再度進平。安青掌最後一個14.9秒的攻勢，但盧曉芳走步違例將最後0.9秒的球權相讓，福建的劉常學未能把握最後一球上籃以50：50打入加時。

最具爭議的想必是球證於5秒多所判的「跳球」，當時唐曉蕾持球，卓婷上前搶球。（張倩儀攝）

黃芷晴的兩球三分亮眼，曾助福建保住優勢。（張倩儀攝）

最後五分鐘，福建兩度博得犯規，同時黎靜妍亦五犯離場。卓婷的兩罰全中和快攻命中，再有任栩燕中距離得手，雖然唐曉蕾三分再轟入安青仍以1分落後，關鍵落在古芷程跳投得手反超一分，安青更在最後5.8秒獲得進攻機會。但當唐曉蕾持球時卓婷上前搶球，球證判以「跳球」，令福建再獲球權，引起安青球迷不滿一度將鞋擲出球場，隨後被逐出場館。最後一球，卓婷順利鏟底線上籃得手，最後以58：57取下今場，於高級組銀牌成功二連霸。

唐曉蕾今場獨轟21分，射入三球三分球，但仍未能領軍取下勝利。（張倩儀攝）

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