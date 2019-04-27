【高級組銀牌】陳偉萍決心找回自信　EQ從點點進步中累積

很欣賞球員上場的那份自信，每一球進攻，不管是三分還是突破，背後都是一份信心。「我相信我可以」，很常聽到的內心小劇場，才發現很多時候，球員的那份滿滿的自信是來對自己的喊話。 特別的是這些喊話，很自大、囂張，旁人聽到或許會覺得她們憑什麼；一字一句，這些自高自傲的話，讓球員真正覺得「我可以」。

「我不想說，太囂張了。」福建主力陳偉萍頓覺不好意思，「教練說過，你要做香港的首席中鋒，你不可以再這樣，要長大站出來，不要老是人家哄你」。對於以前的陳偉萍，很多時要隊友和教練為她喊話，連信心也是，今場開始突然感覺自己真的變了。「其實一開始罰球也是不進，但今場我知道自己一定要站出來，不可以頹，才可以帶她們行前一步。」

相關文章：安青一分再敗陣 福建關鍵上籃奠勝

去年陳偉萍加入福建有助內線補強，其背籃的打法純熟，今年隨心態進步再亮眼不少。（張倩儀攝）

「有沒有說過你是球場上的阿愁？」我大膽問。

「哈哈沒有，不過我的情緒是大起大落。」這個籃球場上阿愁，其實被說是香港第一中鋒不過份，身負港隊之名，也剛為福建帶來銀牌的二連霸，個人獨取16分，其中一半分數是罰球的進帳；看着她一球不中，沒有像從前一樣面色變灰反而是調整心態，感覺她今季不一樣。

可能一球失誤，一次犯規就可以讓她情緒大跌，陳偉萍也笑言這是自己最大的問題。（張倩儀攝）

「以前學界可能很多隊友都好打得，我相對不是重點，但現在我、卓婷和阿一（黃芷晴）已經是最大，所以一定要站出來要拿起這個責任。」看着球員的表情，感覺就像可以大概讀到心中的狀態，不管是膠着還是落後，她沒有一絲放棄：「教練和隊友都想我做站出來的那一個對我很有期望，就想『哎呀不可以不進了這些球』。」說到這，很多信心都來自大家對她的期待和支持，對陳偉萍而言，除了成績這一季對自己有一個小小的目標。

是因為有了責任，長大的包袱讓陳偉萍決心擔起大家的寄望，帶領福建走前一步是最大的目標。（張倩儀攝）

「從小到大，每個教練都會說我EQ低，但今年學到的是信心沒了，要自己快點找回來。」雖然場上預料不及的事太多，一次「炒粉」，籃底不進，罰球不進，也許是球證吹錯人，可能是一次失誤，也會令她頹得很快：「一定要改，過了今年之後就不可以再這樣。」背負很多人的期待，背負一些讚賞也不容易，心態論成敗：「這句說話，就是首席中鋒四字，我像背負了很大的壓力，但也是讓我知道自己要更比心機打球的一件事，是人家對我的認同。」

殺入籃下，不進也能博到犯規，罰球是陳偉萍心理調查最明顯的一環。（張倩儀攝）

或許陳偉萍不是最有自信的一個，但她有突破心理關口的勇氣。就像她每一次用盡力垂直跳高只為了抓下一個個籃板球，每一次的華麗後轉身和每一次爆入充滿防守者阻攔的籃下，我稱這為勇氣。現在她更有勇氣的找回自己的自信，首席中鋒其實不遠。

隊友和教練的支持和認同，讓陳偉萍進步飛快，期待聯賽的表現。（張倩儀攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁