【NBA季後賽】火箭夏登角膜無損傷　Game 3前視力可完全恢復

火箭王牌占士夏登在NBA季後賽次圈第2仗，作客不敵勇士時被祖蒙特格連打中眼睛，視力大受影響，就連賽後記者會自爆眼前一片模糊。 回到侯斯頓，火箭立刻安排夏登見眼科專家，經過檢查後，證實其角膜未有受損，視力有望在周日（5日）的Game 3前完全回復。

火箭在美國時間周三回到侯斯頓，夏登即時去見眼科專家，多個檢查都證實雙眼角膜均沒問題，據《ESPN》報道，專家及火箭隊醫都認為他的視力可在Games 3前恢復。夏登在Game 2作客勇士一戰開賽5分鐘，與格連搶籃板時，被對方打到眼睛，除挫傷外，左眼眼簾內亦出現割傷。

夏登受傷但仍打足全場。（美聯社）

雙方搶籃板時，格連打中夏登眼睛。（美聯社）

夏登因傷離場接受治理，但仍回到場上並鬥到最後，火箭最終以109：115輸波，總場數落後到0：2。夏登在賽後表示，自己第2節回到場上時，只是僅僅看到眼前事物，而且不停瞇起眼睛及用手遮擋燈光，賽後記者會仍是一片模糊，尤其是左眼。

夏登被打中後雙眼通紅。（美聯社）

兩軍射手齊有傷

雖然視野受到影響，但夏登該仗19投9中攻入29分，仍是球隊頭號得分手。夏登眼睛受創，勇士方面亦有球員受傷。陣中3分王史堤芬居里G2首節，左手中指脫骹，X光證實沒有骨折，該仗亦打到最尾。

居里表示仍感到痛楚，但幸好無甚大礙，「希望Game 3前痛楚會消去」，又指自己從未試過手指脫骹，所以未試過由隊醫即場治理，「自己要面對的就是痛楚。

夏登指自己接受初步治療後視野一片模糊。（美聯社）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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